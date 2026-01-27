Alajuelense tendría muy buenas noticias con Malcom Pilone para juego ante Guadalupe

Alajuelense podría contar este martes con su nueva contratación, el volante argentino Malcom Pilone, quien estaría disponible para jugar ante Guadalupe.

La Teja sabe que las gestiones estarían listas para que el futbolista de 28 años al menos esté en la suplencia y, si fuera el caso, tenga algunos minutos.

Malcom Pilone era la gran figura del Municipal Liberia. (Isaac Martínez / Prensa Liberia/Isaac Martínez / Prensa Liberia)

Pilone llega con ritmo y liderazgo desde Liberia

Pilone es un jugador que viene con ritmo y muchos minutos en Liberia, en el que era su capitán y una de sus piezas estelares. En este torneo fue titular en las fechas uno y tres y suplente en la dos.

En el certamen anterior, sus datos también hablan del rol que tenía con los pamperos: jugó 20 partidos, 19 como titular; solamente no lo hizo en la última fecha del torneo en la fase regular en el que le dieron descanso y disputó un total de 1.489 minutos. Hizo dos goles y puso tres asistencias.

José Saturnino Cardozo, técnico de Liberia, reconoció el fin de semana pasado cuando se anunció la salida del jugador, que lo van a extrañar, tiene tremendas condiciones y espera que le vaya muy bien en lo que venga para él.

LEA MÁS: Liberia despide a Malcom Pilone con emotivo mensaje antes de ser presentado en Alajuelense

En Alajuelense lo ven como uno de los mejores del país

A lo interno del León, la llegada de Pilone es vista con muy buenos ojos y lo calificaron como uno de los mejores en su posición.

“Yo creo que nadie tiene ninguna duda de que Pilone es uno de los mejores jugadores del país”, indicó Carlos Vela, gerente deportivo manudo, la semana pasada.

LEA MÁS: Alajuelense se despide de otro de sus jugadores al que Machillo incluso ponía de titular en el torneo

Machillo quiere echarle mano cuanto antes

Machillo Ramírez también alabó la llegada del che, a quien quiere echar mano de una vez. Este lunes tuvo su primer entrenamiento, por lo que está por verse si tendría minutos.

“Es un muchacho muy interesante, queremos tener más armas y que venga a entender nuestra manera, a acoplarse; tiene las condiciones, la edad y la experiencia para eso, y ojalá lo tengamos rápido”, comentó.

Óscar Ramírez espera contar con Malcom Pilone cuanto antes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El camerino ya lo espera con los brazos abiertos

Sus compañeros en cancha, como Aarón Salazar y Ronald Matarrita, también fueron claros sobre lo que esperar de él.

“Es un muy buen jugador, tiene muy buen manejo de pelota. Me encanta como juega, tiene mucho criterio con la pelota, lo hace muy bien; mientras venga a sumar y a entender rápido la idea del profe, será muy bien recibido”, dijo Aarón.

LEA MÁS: Alajuelense confirma la salida de un jugador que pocos veían posible

Matarrita, por su lado, dijo que contarán con un “pedazo de jugador”.

“Antes del partido nos dimos cuenta de que venía y es un pedazo de jugador. En los partidos contra Liberia siempre nos hizo mucho daño; es una incorporación que nos va a ayudar muchísimo. A la competencia interna le viene muy bien, aportar a su manera. Además, viene a un camerino sumamente sano para que se sienta bien y pueda rendir”, dijo.