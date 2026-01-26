El exjugador de Alajuelense, Carlos Mora, figura entre los mejores del fútbol europeo

El exjugador de Alajuelense, Carlos Mora, fue incluido en una lista de los mejores futbolistas hispanoamericanos en el exterior tras su destacada actuación con Universidad Craiova de Rumanía.

El reconocimiento de Sofascore se dio luego del partido ante el Botoșani, en el que su equipo se impuso 2-0 y donde Mora tuvo un rendimiento sobresaliente en el campo de juego.

Reconocimiento internacional

De acuerdo con el portal especializado, el futbolista recibió una calificación de 7,3, lo que le permitió figurar entre las mejores actuaciones de futbolistas hispanoamericanos en ligas de Europa, América y Asia.

Carlos Mora fue clave en el triunfo 2-0 ante el Botoșani. (Prensa Alajuelense)

Paso por Europa

Mora dejó Alajuelense en 2024 con el objetivo de ampliar su experiencia profesional en el fútbol internacional, consolidándose ahora como una de las figuras destacadas de su club en Rumanía.