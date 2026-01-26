Washington Ortega revela qué piensa de rotar en el marco de Alajuelense con Bayron Mora

Uno de los jugadores más queridos por la afición de Alajuelense volvió tras una larga espera, se trata de Washington Ortega, quien regresó en la victoria eriza ante San Carlos, pese a la gran labor de Bayron Mora en su ausencia.

Ortega regresó y de inmediato dejó su primer marco en cero; sin embargo, con el gran trabajo de Mora, saltó la inquietud de si se podría dar una rotación en la portería liguista para mantener a ambos con ritmo.

Washington Ortega volvió al arco tras recuperarse de la lesión. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En la zona mixta del pasado sábado, a Washington se le consultó al respecto de cómo vería él rotar con Bayron, a lo que el charrúa respondió.

“Eso es algo que se ha hablado, pero lo debe decidir el profe, no es algo que yo tenga que decidir, yo trato de hacer mi trabajo, confío mucho en mí, sé lo que soy, pero bueno, todo depende de lo que diga el profesor”, afirmó Washi ante la consulta de La Teja.

El arquero sudamericano habló sobre cómo vivió su apresurado regreso a las canchas en el duelo de la final de ida ante Saprissa y todo ese proceso en el que buscó ayudar a proteger a Mora para que el ambiente en el cierre fuera favorable.

Bayron Mora regresó al banquillo ante San Carlos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Fue por algo que se necesitaba, creo que lo tenía que hacer, el tema de la lesión o no es algo mío, yo decidí jugar en la cancha de Saprissa porque me gusta jugar ahí, quería estar, también para que Bayron quizás jugara de local donde la gente lo iba a apoyar. Entonces yo decidí, y es un partido aparte, es un clásico y más de visita, entonces quería estar para que, si tocaba equivocarse, que fuera yo y no él, que es tan joven”, mencionó Ortega y su relación con Mora.

El campeón nacional vuelve a escena este martes a las 6 de la tarde cuando visite el Colleya Fonseca para medirse a Guadalupe por la quinta jornada del Clausura 2026.