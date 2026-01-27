Alajuelense se despide de otro de sus jugadores al que Machillo incluso ponía de titular en el torneo

Alajuelense debió decirle adiós a otros de sus extranjeros para el Clausura 2026, pero no por una decisión exclusivamente deportiva, sino obligado por el reglamento.

Los manudos no podrán contar más con el delantero haitiano Tristan Demetrius, debido a que se agotaron sus plazas de extranjeros con la llegada del argentino Malcom Pilone.

LEA MÁS: Liberia despide a Malcom Pilone con emotivo mensaje antes de ser presentado en Alajuelense

Tristan Demetrius no podrá jugar más con Alajuelense en este torneo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cupos de extranjeros completos en la Liga

El reglamento solo permite que los equipos tengan cinco foráneos, plazas que se completaron entre Pilone, el uruguayo Washington Ortega, el colombiano Jeison Lucumí y los mexicanos Ronaldo Cisneros y Ángel Zaldívar.

Paso de Demetrius por ligas menores y primer equipo

Tristan llegó a la Liga para integrar sus ligas menores en febrero del 2025, jugó con su equipo U-21 todo el año pasado y en el primer equipo tuvo apariciones en Copa Centroamericana, dado que no podía hacerlo en primera por las plazas de extranjeros.

Este torneo estaba jugando en la primera dado que los manudos no contaban con el español Alberto Toril, entonces el reglamento lo avala.

LEA MÁS: Alajuelense confirma la salida de un jugador que pocos veían posible

Machillo Ramírez y la confianza en el haitiano

Para Machillo Ramírez se había vuelto un cambio recurrente, en el Clausura 2026 lo usó en todos los partidos, ante Liberia, Pérez Zeledón y San Carlos jugó unos minutos y ante Cartaginés fue titular.

24/01/2026 Alajuela,Estadio Morera Soto, Alajuelense recibió a San Carlos, en partido de la Jornada 4, Torneo de Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Reglamento y uso de extranjeros en ligas menores

Los clubes pueden usar jugadores extranjeros de sus ligas menores y hasta alternarlos siempre y cuando en la planilla de primera no estén llenos los cupos de extranjeros, como es el caso con los manudos.

Demetrius deberá volver al Alto Rendimiento si quiere permanecer en el club, porque tiene que ser desinscrito del primer equipo.

LEA MÁS: Washington Ortega revela qué piensa de rotar en el marco de Alajuelense con Bayron Mora

La curiosidad: Concacaf sí lo permite

Un detalle curioso es que sí podría jugar en la Liga de Campeones de Concacaf, dado que el reglamento de esa competición permite usar más extranjeros.