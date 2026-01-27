Técnico de Olimpia reveló que el nivel de Jorge Álvarez no es para venir a Alajuelense

El entrenador del Olimpia de Honduras, Eduardo Espinel, comentó recientemente sobre la novela de Jorge Álvarez y una posibilidad de que llegara a Alajuelense en el presente mercado.

El volante ya fue descartado para este mercado en el conjunto campeón nacional; no obstante, el catracho acaba este año contrato con los albos, por lo que la novela podría mantenerse próximamente, algo que el técnico de los leones fue enfático en que el futbolista está para otras latitudes.

Eduardo Espinel técnico de Olimpia afirma que Jorge Álvarez no debería salir a otro club centroamericano (Jose Cordero/José Cordero)

“A mí me gustaría ser representante de Jorge; yo, si fuera, no lo llevo para Centroamérica. Estamos hablando del mejor jugador de Honduras en el momento para mí”, afirmó.

LEA MÁS: Fernán Faerrón revela su futuro tras rumores que lo vinculaban a varios equipos de Costa Rica

“No puede ir al fútbol centroamericano de Olimpia, que es el más grande de Centroamérica; ¿a dónde puede ir acá? Yo, si fuera, lo llevo a la MLS, México o a un grande de Sudamérica; ahí sí va a crecer futbolísticamente, económicamente”, comentó Espinel en un video compartido en las redes de Radio House Honduras.