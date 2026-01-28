Alejandro Bran habla con firmeza tras su último partido: “Sé la calidad de jugador que soy”

El volante Alejandro Bran logró convertir su primer gol con Alajuelense en este torneo y fue una de las figuras clave en la victoria del campeón nacional ante Guadalupe FC.

Este martes, la Liga visitó al equipo de la rosa, en el estadio Colleya Fonseca, y Bran marcó el segundo de los tres goles con los que el equipo rojinegro se dejó los tres puntos y, después del encuentro, el jugador dijo:

“La verdad, me siento agradecido por el apoyo que he tenido últimamente; sé lo que esperan de mí y no debo perder la confianza en mí mismo; sé la calidad de jugador que soy.

“Una de las metas es ser más constante y determinante para el equipo. Gracias a Dios se está dando”, afirmó.

Alejandro Bran fue la figura de Alajuelense, en el partido contra Guadalupe FC. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

Bran habló de la llegada de Malcom Pilone y la competencia interna.

“No creo que haya competencia, porque entre más jugadores buenos haya, mejor. Pilone era el que tomaba la batuta en Liberia, es un jugador de buen pie y la competencia debe ser sana; a cada compañero lo voy a apoyar”, rescató.

Es el primer partido en que Alajuela derrota por tres goles a un rival, en el presente campeonato, y Alejandro reconoció que hacía falta esa contundencia.

“Somos conscientes de que era lo que nos hacía falta, la contundencia; aprovechamos las opciones que nos quedaron y pudimos llevarnos los tres puntos.

“Era un trajín de partidos en que, la verdad, hubiéramos querido tener más puntos. No fue un buen inicio y era lo que la afición estaba esperando”, expresó.

Alajuelense derrotó con facilidad a Guadalupe FC. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Regalamos el primer tiempo”

Por otro lado, Marvin Angulo, jugador de Guadalupe FC, lamentó que en el primer tiempo no fueron efectivos y eso se vio reflejado en el marcador contra los liguistas.

“Regalamos el primer tiempo, tres goles que regalamos; siento que teníamos el partido controlado, pero cuando mejor estábamos jugando cayeron los goles; intentamos mejorar, pero no logramos concretar.

“Los goles cayeron en un momento en el que no esperábamos; en el primer tiempo pudimos marcar un gol, pero no fue suficiente y ahora viene un parón, en el que tenemos que ver en qué estamos fallando. No podemos regalar el partido así”, destacó.