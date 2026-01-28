Deportes

José Eduardo Mora compara a Ángel Zaldívar con histórico goleador del fútbol nacional

Luego del doblete de Ángel Zaldívar ante Guadalupe, José Eduardo Mora lo comparó con el Gugui Ulate

Por Eduardo Rodríguez

El doblete de Ángel Zaldívar, que significó sus primeros goles con Alajuelense, provocó que el periodista de Tigo Sports, José Eduardo Mora, lo comparara con un exgoleador histórico del fútbol costarricense.

José Eduardo Mora comparó a Ángel Zaldívar con Jorge Ulate

“El hombre tiene ese olfato de gol que se necesita para un nueve; en los dos goles que hizo lo demostró. ¿Saben a quién me recordó? Guardando las distancias, digo que, por la forma en que ataca ahí el área, me recordó al Gugui Ulate, quien se iba cayendo o desmayando y tiraba la pierna y gol.

“El primer gol es de goleador y el segundo, más todavía”, afirmó en Tigo Sports Radio.

El azteca marcó sus primeras anotaciones con la Liga ante Guadalupe en el triunfo de 1-3 en el Colleya Fonseca, y ahora los manudos se alistan para jugar el martes 3 de febrero por el torneo de Copa ante Liberia en fase de cuartos de final.

