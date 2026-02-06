En una noche que fue una fiesta para Saprissa, uno de sus jugadores la pasó muy mal con la afición

Saprissa tuvo un partido muy tranquilo y relajado este jueves ante Carmelita, al cual goleó con facilidad 6-0 en los cuartos de final del torneo de Copa, pero uno de sus jugadores no la pudo pasar tan bien como sus compañeros.

Marvin Loría fue el gran señalado este jueves en el Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Marvin Loría, en el ojo del huracán

Marvin Loría fue el blanco de los silbidos y los gritos de la afición. Desde que entró al partido durante el segundo tiempo, la gente no lo soltó y lo chifló en cada bola que tuvo.

Al extremo no le salía nada, ni un remate, una gambeta, un cambio de juego. Un tiro libre que pegó en la barrera hacia el final del partido fue una muestra clara del momento que atraviesa.

El gol no borró el ambiente hostil

La afición le tiró muy duro, pero al final pudo irse con al menos una alegría, al marcar el 6-0 con un remate entrando al área para cerrar la cuenta, aunque la situación fue muy evidente durante toda su participación.

Redes sociales: el juicio fue aún más severo

En redes sociales el asunto fue igual o peor, donde la prensa y la afición lo señalaron de manera aún más dura, reflejando el descontento generalizado con su rendimiento.

Al finalizar el partido, Juan Ulloa de FUTV le consultó a Hernán Medford sobre el caso y el técnico fue muy franco al respecto.

“El jugador tiene que demostrar lo que es. No está bien, es muy difícil, pero yo soy de los que respaldo a los jugadores, si tienen calidad los respaldo.

“Me pasó aquí (en Saprissa), jugadores a los que respaldé y dejaron al equipo campeón, fueron goleadores, uno debe respaldar al jugador, eso muy importante, pero el jugador tiene que entender que debe cambiar cosas para que la afición cambie de opinión”.