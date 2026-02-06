Torneo Nacional

En una noche que fue una fiesta para Saprissa, uno de sus jugadores la pasó muy mal con la afición

Jugador de Saprissa fue el blanco de las críticas y silbidos de la afición durante buena parte del juego ante Carmelita

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Saprissa tuvo un partido muy tranquilo y relajado este jueves ante Carmelita, al cual goleó con facilidad 6-0 en los cuartos de final del torneo de Copa, pero uno de sus jugadores no la pudo pasar tan bien como sus compañeros.

Partido: Saprissa vs Carmelita
Marvin Loría fue el gran señalado este jueves en el Saprissa. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Marvin Loría, en el ojo del huracán

Marvin Loría fue el blanco de los silbidos y los gritos de la afición. Desde que entró al partido durante el segundo tiempo, la gente no lo soltó y lo chifló en cada bola que tuvo.

Al extremo no le salía nada, ni un remate, una gambeta, un cambio de juego. Un tiro libre que pegó en la barrera hacia el final del partido fue una muestra clara del momento que atraviesa.

LEA MÁS: Silbidos en el Saprissa no paran y afición la emprende contra estos jugadores

El gol no borró el ambiente hostil

La afición le tiró muy duro, pero al final pudo irse con al menos una alegría, al marcar el 6-0 con un remate entrando al área para cerrar la cuenta, aunque la situación fue muy evidente durante toda su participación.

Redes sociales: el juicio fue aún más severo

En redes sociales el asunto fue igual o peor, donde la prensa y la afición lo señalaron de manera aún más dura, reflejando el descontento generalizado con su rendimiento.

LEA MÁS: Melanie Valverde relata cómo logró recomponerse tras duro momento con Marvin Loría

Al finalizar el partido, Juan Ulloa de FUTV le consultó a Hernán Medford sobre el caso y el técnico fue muy franco al respecto.

“El jugador tiene que demostrar lo que es. No está bien, es muy difícil, pero yo soy de los que respaldo a los jugadores, si tienen calidad los respaldo.

“Me pasó aquí (en Saprissa), jugadores a los que respaldé y dejaron al equipo campeón, fueron goleadores, uno debe respaldar al jugador, eso muy importante, pero el jugador tiene que entender que debe cambiar cosas para que la afición cambie de opinión”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaMarvin LoríaHernán Medford
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.