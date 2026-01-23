Melanie Valverde relata cómo logró recomponerse tras duro momento con Marvin Loría

Melanie Valverde, esposa del jugador del Saprissa Marvin Loría, se refugia en una persona muy especial para ella con el fin de tratar de salir adelante.

El año pasado circuló la versión de que la joven fue víctima de una aparente infidelidad de parte del futbolista morado, situación que los alejó sentimentalmente, por lo que poco a poco y con el apoyo de su hijo Demian, trabaja para seguir adelante.

Este viernes, la guapa hizo un posteo en donde reveló cómo el pequeñito es la persona que le ayuda a reconstruirse.

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría sigue adelante y se refugia en su bebé para surgir. Foto: Melanie Valverde. (Foto: Melanie Valverde. /Foto: Melanie Valverde.)

El hermoso mensaje de Melanie Valverde a su hijo

Este viernes compartió un posteo, en donde aparece junto a su bebé y le dedicó un hermoso mensaje:

“Dios usó esos bracitos pequeños para reconstruir mi alma rota. En ellos encontré amor, fuerza y hogar”.

En medio de sus días difíciles, Valverde no se arruga. Hace unos días, la joven llegó a los 24 años y la pasó muy bien al lado de sus amigas.