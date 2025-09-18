Esposa de Marvin Loría tomó una radical decisión en medio de la supuesta infidelidad del jugador

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría tomó una decisión en medio de la difícil situación que atraviesa. Instagram Melanie Valverde. (Instagram Melanie Valverde./Instagram Melanie Valverde.)

Melanie Valverde, esposa del jugador del Saprissa Marvin Loría tomó una decisión en medio de la difícil situación personal que enfrenta.

Recordemos que la semana anterior, se hicieron virales unos videos en donde aparentemente, al morado lo agarran con una amante y Valverde tuvo que aclarar en redes sociales algunos comentarios.

Este jueves, a través de su cuenta en Instagram, Melanie subió una imagen en donde aparece dentro de un avión, con su bebito de dos años.

“Mis buenos días”, escribió la guapa en la foto, sin detallar hacia dónde o cuánto durará ese viaje.

Pese al mal momento que atraviesa, Melanie sigue activa en sus redes. El miércoles compartió una imagen suya y luego, mostró un video en donde hace galletas con su pequeño.

Por su parte, él no se ha referido al tema, es titular en la S pero es blanco de críticas por su pobre desempeño en cancha.