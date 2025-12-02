Deportes

Esposa de Marvin Loría sacó las uñas para defender a su hijo de seguidor que lo criticó

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría, paró en seco a una persona que criticó a su bebito

Por Yenci Aguilar Arroyo

Melanie Valverde, esposa de Marvin Loría, sacó las uñas para defender a su bebé de una persona que lo criticó en redes sociales.

Este martes, la esposa del jugador del Saprissa compartió un video en el que muestra parte de su rutina con Demian, el bebito de dos años, y una persona le comentó “Orejas”, haciendo alusión a esta parte del cuerpo del niño.

El mensaje de Melanie Valverde

Melanie publicó una historia, etiquetó a la persona que hizo el comentario sobre su bebé y esto escribió:

“Desde que está pequeño, subo contenido de madre e hijo, porque fue mi más grande sueño siempre y amo compartir mi maternidad acá y ustedes lo saben.

“Sé que las redes se prestan para mucho y trato siempre de cuidar a mi hijo de lo tóxicas que pueden llegar a ser, pero nunca nadie se había referido así de mi bebé ni dejo que absolutamente nadie lo haga.

“El autoestima de un niño se cuida desde pequeño y, si no lo hacemos los papás, ¿quién más lo hará?

“Así que si alguien de por acá tiene pensado volver a referirse así de un bebé, sepan que estarán en primera plana en mis historias siempre”.

