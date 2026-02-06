José Giacone revela lo que piensa de Óscar Ramírez antes de jugarse el liderato en el Morera

José Giacone, entrenador del Club Sport Herediano, es uno de los técnicos que no ha tenido muchas oportunidades de medirse a Óscar Ramírez en su carrera.

El tico argentino se las vio con el Machillo entre el 2012 y el 2014 cuando este dirigía a la Universidad de Costa Rica, cuando daba sus primeros pasos como entrenador.

José Giacone fue muy respetuoso en su opinión de Óscar Ramírez. (JOHN DURAN/John Durán)

Regreso a la Catedral del fútbol tico

Este sábado, en el Estadio Alejandro Morera Soto a las 8 p.m., Giacone volverá a la Catedral a enfrentarse a un entrenador que afirmó lo siguiente:

“Es un entrenador ganador, el último campeón que merece todo mi respeto, siempre es toda una motivación jugar clásicos, partidos importantes, pienso que es una medida para todos nosotros los que estamos acá, así que lo tomamos con respeto pero confiando en nuestras posibilidades”, comentó.

Rotaciones y fondo de planilla

Para el choque de este sábado, el Team pudo descansar a algunos titulares que no tuvieron acción el martes ante el Puntarenas FC por el torneo de Copa, otro punto que don José analizó de su escuadra.

“En el partido de copa jugaron varios profesionales que no son de la partida, que no habían sido titulares y para mí eso es importante, porque es difícil mantener una planilla como esta, en la que hay puestos en los que son muy competitivos, muy parejos entre sí”.

“A uno le cuesta mucho hacer la banca por ese tema del rendimiento. Unos descansaron y otros que hayan jugado en Copa ya puede verlos en acción, con ese ritmo y ver el nivel que tienen”, destacó.

José Giacone elogió a otras figuras de Herediano que han tenido poca oportunidad de jugar. (JOHN DURAN/John Durán)

Líderes vs. aspirantes

Los florenses llegan al Morera Soto como líderes, con 12 puntos en cinco partidos, mientras que Liga Deportiva Alajuelense es cuarto con ocho puntos en los mismos juegos.