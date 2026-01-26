José Giacone, técnico de Herediano: “Tenemos que pasar rápido la página”

José Giacone, técnico del Club Sport Herediano aseguró luego de la derrota en Liberia que deben pasar la página para volver a la victoria.

Este domingo, el Team cayó 1-0 ante los Coyotes y luego del partido que se disputó en el estadio Edgardo Baltodano, el argentino habló del encuentro.

Heredia perdió el invicto que tres fechas del campeonato, juegos en los que tampoco encajó goles.

“Tenemos que pasar rápido la página, no podemos relajarnos por haber ganado los primeros tres partidos.

“Nos hacen un gol de un saque de banda, ahí es donde están los pequeños grandes detalles”, señaló.

José Giacone, técnico de Herediano reconoció que debe ser autocrítico para no volver a ceder un invicto.

Giacone hizo un análisis de lo que fue la primera derrota de su equipo en el torneo.

“Apostamos por buscar los tres puntos, nos equivocamos en el camino. Tuvimos dos o tres llegadas en el partido; controlamos bastante el juego, en el segundo tiempo ellos se echaron atrás, para defenderse y obviamente tratar de tener transiciones hacia el ataque.

“En los goles siempre hay un error y cosas por corregir, es hora de hacer autocrótica, corregir y tratar de mejorar. No merecíamos perder el partido, pero el fútbol no es de merecimientos, es de no fallar”, afirmó.

Para este partido, el sudamericano le dio minutos a Jurguens Montenegro y esto dijo sobre la oportunidad que tuvo el delantero porteño.

Liberia obtuvo su primera victoria en el torneo.

“Estaba viendo el trabajo del día a día, había que dosificar las cargas, al igual que él, otros jugadores ingresaron por eso y vamos a valorar la competencia interna”, recalcó.