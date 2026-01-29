José Giacone dice que hay un jugador al que los árbitros no le pitan faltas y por eso tendrá que cambiar su estilo de juego

José Giacone, entrenador del Herediano, fue muy sinceró este miércoles sobre los detalles que no le están gustando del arbitraje en el Clausura 2026.

El técnico florense fue crítico sobre la jugada con la que Puntarenas FC les anotó, pues considera que hubo una falta previa. Además, aprovechó para señalar lo que, según él, sucede con Elías Aguilar.

José Giacone dice que no le gusta que no se estén pitando los empujones. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Parece que ahora no se cobran más los empujones”

“A mí no me gusta hablar del arbitraje y para mí, en este caso, Josué Ugalde es uno de los mejores árbitros que hay, pero hay una directriz que la veo ahora en todos los partidos, parece que ahora no se cobran más los empujones”.

“Estoy viendo en todos los partidos que el delantero va, empuja a los defensas de manera clara y no se pitan, entonces habrá que adaptarse a las nuevas normas que ponen desde arriba, seguramente”, indicó.

Ritmo de juego sí, empujones no

Para Giacone, está bien que los árbitros no lo piten todo, que le den ritmo a los partidos, pero fue muy crítico pues dice que un empujón es algo muy evidente.

“Antes nos quejábamos porque faltaba intensidad y los árbitros cortaban a cada rato el juego. A mí me gusta que le den dinámica al juego, que no se pite el roce, es un juego de contacto permanente, físico y de buena interpretación, pero yo estoy viendo que los empujones ya no se pitan”.

“No sé si es crítica u observación y hay que adaptarse entonces, los jugadores no pueden confiarse si los empujan, hay que seguir corriendo”, añadió.

El caso de Elías Aguilar

José Giacone señaló que a Elías Aguilar lo empujan y hacen faltas y los árbitros no pitan nada. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un jugador que deberá adaptar su juego es Elías Aguilar, según su entrenador, quien señaló que es un futbolista al que le dan y le dan y no le pitan faltas.

“Lo de Elías tiene que ver con la observación anterior, él tiene la pelota, lo chocan, lo empujan y no pitan, yo recién se lo dije, vamos a tener que tomar recaudos para mover más rápido la bola y no depender tanto de la interpretación arbitral porque evidentemente no lo están pitando”, comentó.