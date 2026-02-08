“Siento dolor”: El fuerte mensaje de Alexis Gamboa ante la falta de victorias de Alajuelense

El defensor Alexis Gamboa volvió a las canchas y fue titular en el juego entre Alajuelense y Herediano, del sábado anterior.
El espigado jugador se perdió los encuentros ante Cartaginés, San Carlos y Guadalupe, por una molestia muscular y luego del encuentro, que se disputó en el Alejandro Morera Soto y que cerró con empate 1-1, expresó:
“Estoy contento por mi regreso; me hacía falta jugar y aportar a mis compañeros, para tener buenos resultados. Confiamos en lo que estamos haciendo y esperamos obtener mejores resultados.
“Siento dolor, porque no se están dando los resultados, pero esperamos seguir haciendo las cosas bien. Me he preparado, estoy al 100 por ciento y el profesor (Óscar Ramírez) es quien toma las decisiones sobre si sigo jugando o no”, afirmó.
“Exigirnos más”
Sobre el duelo contra los florenses, Gamboa añadió:
“Estábamos en casa, queríamos sacar los tres puntos, pero hay que seguir trabajando, exigiéndonos al máximo y seguir confiando.
“Tuvimos muchas opciones que no concretamos, los equipos trabajan también y no hemos logrado mantener la valla en cero; hubo un desvío fuera del área y nos hacen un gol. Habíamos hecho un buen trabajo defensivo, pero debemos ser más contundentes”, expresó.