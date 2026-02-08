Deportes

“Siento dolor”: El fuerte mensaje de Alexis Gamboa ante la falta de victorias de Alajuelense

Alexis Gamboa, defensor de Alajuelense, volvió a las canchas, luego de perderse los juegos contra Cartaginés, San Carlos y Guadalupe

Por Yenci Aguilar Arroyo y Marianella González

El defensor Alexis Gamboa volvió a las canchas y fue titular en el juego entre Alajuelense y Herediano, del sábado anterior.

El espigado jugador se perdió los encuentros ante Cartaginés, San Carlos y Guadalupe, por una molestia muscular y luego del encuentro, que se disputó en el Alejandro Morera Soto y que cerró con empate 1-1, expresó:

“Estoy contento por mi regreso; me hacía falta jugar y aportar a mis compañeros, para tener buenos resultados. Confiamos en lo que estamos haciendo y esperamos obtener mejores resultados.

Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Alexis Gamboa (13, al centro) habló de su regreso a las canchas, luego de perderse 3 partidos por una molestia muscular. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

“Siento dolor, porque no se están dando los resultados, pero esperamos seguir haciendo las cosas bien. Me he preparado, estoy al 100 por ciento y el profesor (Óscar Ramírez) es quien toma las decisiones sobre si sigo jugando o no”, afirmó.

“Exigirnos más”

Sobre el duelo contra los florenses, Gamboa añadió:

“Estábamos en casa, queríamos sacar los tres puntos, pero hay que seguir trabajando, exigiéndonos al máximo y seguir confiando.

“Tuvimos muchas opciones que no concretamos, los equipos trabajan también y no hemos logrado mantener la valla en cero; hubo un desvío fuera del área y nos hacen un gol. Habíamos hecho un buen trabajo defensivo, pero debemos ser más contundentes”, expresó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

Marianella González

Marianella González

Community Manager

