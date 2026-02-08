Rónald Matarrita explota contra el arbitraje y así lo hizo ver en sus redes sociales

Rónald Matarrita, defensor de la Liga Deportiva Alajuelense hizo una picante publicación, luego del juego contra Herediano.

El 22 rojinegro cuestionó la decisión que tomó el central Juan Gabriel Calderón con el VAR, al no señalar la falta de penal contra el mexicano Ángel Zaldívar.

El central determinó que no hubo falta dentro del área luego de ver el video y por eso, la Liga no pudo ampliar su ventaja en el clásico provincial.

Rónald Matarrita, defensor de Alajuelense protestó por una decisión arbitral.

El comentario de Rónald Matarrita

Después del encuentro, que se disputó en el estadio Alejandro Morera Soto, Matarrita compartió un video de la página “Erudición manuda”, de la falta que recibió el delantero mexicano y escribió de manera sarcástica:

“Bueno sí, seguramente está ‘dudosa’”.

La decisión de Calderón generó polémica, pues para los rojinegros, la falta fue clara dentro del área, pero para el analista Henry Bejarano, no hubo que sancionar la acción.