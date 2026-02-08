Deportes

Rónald Matarrita explota contra el arbitraje y así lo hizo ver en sus redes sociales

El juego entre Alajuelense y Herediano cerró con empate 1-1, en medio de una decisión polémica

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Rónald Matarrita, defensor de la Liga Deportiva Alajuelense hizo una picante publicación, luego del juego contra Herediano.

El 22 rojinegro cuestionó la decisión que tomó el central Juan Gabriel Calderón con el VAR, al no señalar la falta de penal contra el mexicano Ángel Zaldívar.

El central determinó que no hubo falta dentro del área luego de ver el video y por eso, la Liga no pudo ampliar su ventaja en el clásico provincial.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Herediano: ¿era penal la jugada de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar? Esto dice un analista arbitral

Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
Rónald Matarrita, defensor de Alajuelense protestó por una decisión arbitral. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El comentario de Rónald Matarrita

Después del encuentro, que se disputó en el estadio Alejandro Morera Soto, Matarrita compartió un video de la página “Erudición manuda”, de la falta que recibió el delantero mexicano y escribió de manera sarcástica:

“Bueno sí, seguramente está ‘dudosa’”.

La decisión de Calderón generó polémica, pues para los rojinegros, la falta fue clara dentro del área, pero para el analista Henry Bejarano, no hubo que sancionar la acción.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseHeredianoRonald Matarrita
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.