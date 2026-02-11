Las tres polémicas que pusieron al Herediano en el ojo del huracán en sus últimos tres partidos

El Club Sport Herediano ha estado en el ojo del huracán en sus últimos partidos al estar envuelto en diversas polémicas arbitrales, según análisis de especialistas.

En sus últimos tres juegos —en dos no hubo VAR—, por la eliminatoria de cuartos de final del torneo de Copa ante Puntarenas; además, el pasado fin de semana en su visita al estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela en el empate a un gol en el clásico provincial.

Herediano ha estado involucrado en jugadas polémicas en sus pasados tres encuentros (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Las acciones polémicas que supuestamente favorecieron al conjunto rojiamarillo

La primera gran equivocación fue en el duelo de ida de cuartos de final del torneo de Copa cuando, en los minutos finales del choque ante Puntarenas, se les pitó un penal de manera incorrecta con el que acabaron ganando el juego 1-0.

“Es una falta que se da afuera y el jugador cae adentro, no era penal. Eso pasa porque no buscan un ángulo de visión bueno”, detalló Henry Bejarano, exsilbatero nacional y analista de La Teja.

LEA MÁS: Futbolista de Alajuelense se llevó una noticia durísima para su carrera

El mismo Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, declaró que fue una acción mal sancionada.

“Fueron como 30 o 45 centímetros afuera, pero está afuera del área y no era penal”, expresó en FUTV.

Para el duelo ante Alajuelense, con el partido igualado en ese momento sin goles, se dio un jalón de Keyner Brown sobre Ángel Zaldívar, que al inicio se determinó que había estado bien que no se decretara como infracción dentro del área; no obstante, la perspectiva cambió luego de que aparecieran otras tomas —que no se dieron en la transmisión oficial— de la misma jugada.

Puntarenas eliminó a Herediano pese a las polémicas arbitrales (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

“Ahora sí se aprecia que es penal, pero las tomas del VAR no dieron esa, por eso dijimos que no era penal, pero con esta sí se ve que lo era”, señaló Bejarano.

La última acción polémica fue un gol anulado al Puerto en el duelo de vuelta de los cuartos de final del torneo de Copa. Dicha jugada no influyó en el resultado debido a que Puntarenas goleó 3-0 a los de José Giacone y se dejaron el boleto a semis.

LEA MÁS: Audios del VAR revelan qué pasó en una de las jugadas más polémicas de la jornada pasada

“Eso es gol, no hay fuera de juego ni mucho menos falta, está mal anulado”, afirmó Bejarano sobre la jugada.