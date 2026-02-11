Este es el mensaje que en Saprissa le dedicaron a joven que falleció en trágico accidente

En el Deportivo Saprissa lloran la pérdida de uno de sus colaboradores.

Este martes, la Comisión de rescate histórico y la Fundación Saprissa anunciaron el fallecimiento de Jesús Jiménez Ávila, un fiel seguidor al equipo morado.

Ávila, conocido como Chuz, falleció la madrugada de este martes, tras perder el control del vehículo que conducía, en Puntarenas.

Jesús Jiménez, un fiel aficionado al Saprissa, falleció la madrugada de este martes. Foto: Tomada de Santa Ana. (Tomada de Santa Ana/Tomada de Santa Ana)

Mensaje de Fundación Saprissa

La Fundación Saprissa le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales:

“Un verdadero morado de corazón, quien formó parte de la Ultra Morada y apoyó con la construcción de la sala de trofeos del Saprissa.

“Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.