Deportes

Este es el mensaje que en Saprissa le dedicaron a joven que falleció en trágico accidente

Saprissa llora la pérdida de una de las personas que ayudó a construir el salón de trofeos del cuadro morado

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

En el Deportivo Saprissa lloran la pérdida de uno de sus colaboradores.

Este martes, la Comisión de rescate histórico y la Fundación Saprissa anunciaron el fallecimiento de Jesús Jiménez Ávila, un fiel seguidor al equipo morado.

Ávila, conocido como Chuz, falleció la madrugada de este martes, tras perder el control del vehículo que conducía, en Puntarenas.

LEA MÁS: Padre de Rachid Chirino usó duras palabras para expresarse sobre la afición del Saprissa

Jesús Jiménez Ávila, de 34 años, murió la madrugada de este martes 10 de febrero, tras perder el control y volcar el vehículo que conducía en Chomes, Puntarenas. Foto: Tomada de Santa Ana
Jesús Jiménez, un fiel aficionado al Saprissa, falleció la madrugada de este martes. Foto: Tomada de Santa Ana. (Tomada de Santa Ana/Tomada de Santa Ana)

Mensaje de Fundación Saprissa

La Fundación Saprissa le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales:

“Un verdadero morado de corazón, quien formó parte de la Ultra Morada y apoyó con la construcción de la sala de trofeos del Saprissa.

“Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFundación Saprissa
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.