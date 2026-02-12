A Saprissa se le abrió el camino en torneo de Copa para buscar acabar con una larga racha de fracasos

El Deportivo Saprissa no levanta un trofeo desde que ganó el tetracampeonato en mayo del 2024; sin embargo, tras ese instante, a los morados se les acabaron las alegrías y comenzó una crisis no solo de títulos, sino dirigencial y de rendimiento.

Desde que el Monstruo levantó ese trofeo que significó la copa 40 a nivel de campeonato local, Saprissa no ha parado de fracasar en diversos torneos, tanto a nivel local como en lo internacional.

En este actual torneo de Copa, y luego de la eliminación de sus máximos rivales históricos como lo son Alajuelense, a manos de Liberia, que de paso será su rival en las semifinales; además de Herediano en Puntarenas y de Cartaginés contra Sporting, le deja, en el papel, un camino más cómodo a los de Tibás.

Saprissa no levanta un cetro desde el 2024 (Mayela López)

Los fracasos del Saprissa desde su último título

El primer golpe se lo llevaron en la Supercopa del 2024, cuando en penales cayeron ante Heredia tras empatar a uno en el tiempo regular.

Pocos días después, el verdugo tibaseño fue Alajuelense, que en la Recopa dejó a los morados con las manos vacías tras derrotarlos 1-3.

LEA MÁS: “Fue como jugar contra el Real Madrid”: Exfigura recordó la histórica hazaña de Alajuelense que se celebra hoy

Posteriormente, los de Tibás se llevaron otro golpe en el mismo torneo de Copa luego de quedar eliminados en el Ébal Rodríguez de Guápiles a manos de Santos en la tanda de penales tras igualar a un tanto en tiempo regular.

La Copa Centroamericana del 2024 fue otro golpe duro para los tibaseños tras ser vapuleados por el Antigua de Guatemala en cuartos de final en la propia Cueva. Tras empatar sin tantos en suelo chapín, todo parecía indicar que Saprissa pasaría sin problemas en su casa, pero con una goleada de 0-3, los guatemaltecos le provocaron otra amargura más a los morados.

En diciembre de ese mismo 2024, Herediano fue el verdugo de Saprissa por el campeonato nacional tras eliminarlo en la segunda fase del certamen, luego de vencerlo 3-0 en Santa Bárbara y con un 2-0 para los de Tibás en la vuelta que acabó siendo insuficiente para evitar otro fracaso.

Antigua fue uno de los verdugos de Saprissa durante esta sequía de títulos (MAYELA LOPEZ Mayela López)

En el 2025, la situación siguió con la Concacaf Champions Cup que, tras ganar en la ida en casa ante Vancouver 2-1, los norteamericanos dejaron en el camino a los 40 veces monarcas ticos con una remontada de 2-0 en Canadá en la primera ronda.

En el Clausura 2025, la Liga volvió a recetarlos cuando en la final de la segunda vuelta empataron a tres en la Cueva y con un 1-0 en el Morera Soto dejaron tendidos a la S nuevamente.

Al no ganar ni copa ni certamen nacional, Saprissa no participó ni en la Supercopa ni en la Recopa, por lo que su siguiente amargura fue en fase de grupos de Copa Centroamericana tras quedar fuera a manos de Motagua y de Cartaginés, dejando a los dirigidos, en ese momento por Vladimir Quesada, en la tercera casilla, por lo que encima se quedaron sin opciones de participar en la Concacaf Champions Cup del 2026.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense dijo algo que no gustará en lo absoluto en Saprissa

La última decepción fue nuevamente contra su máximo rival en la final del campeonato pasado, que luego de igualar a dos en el Saprissa, Alajuela los despachó con un 3-1 en la vuelta.

Los tibaseños tienen la gran oportunidad de acabar con tantos fracasos en este torneo de Copa en el que, en caso de superar a Liberia, se toparán en la final, que será a un solo juego en el Edgardo Baltodano, con Sporting o con el Puerto.