Exjugador de Alajuelense dijo algo que no gustará en lo absoluto en Saprissa

Roger Rojas dejó claro que Saprissa no es el más grande de Centroamérica sino que lo es Olimpia

Por Eduardo Rodríguez

El exatacante de Liga Deportiva Alajuelense, Roger Rojas, dejó claro cuál es el club más grande de Centroamérica para él y la respuesta no le hará mucha gracia a los aficionados del Saprissa.

Roger Rojas dejó claro que Olimpia es el más grande de Centroamérica sobre Saprissa (Jose Cordero)

En una dinámica de ping pong, a Rojas le preguntaron cuál era el equipo más grande de Centroamérica y sin pensarlo ni dudarlo, respondió: “Olimpia” en el TikTok de Días de Fútbol con casi 30 mil seguidores.

Además de dicha pregunta, el catracho reconoció que los albos son: “Su amor”; y ante la pregunta sobre Alajuelense, el hondureño respondió: “Mi segundo amor”.

Al ariete también se le consultó acerca de Costa Rica como país y afirmó que es su segunda casa luego de tener una amplia trayectoria en el fútbol tico donde brilló, especialmente con la camisa rojinegra.

