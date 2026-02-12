Ariel Rodríguez también le mandó un picoso mensaje al papá de Rachid Chirino

Ariel Rodríguez le mandó un mensaje al padre de Rachid Chirino. (Jose Cordero/José Cordero)

El atacante del Saprissa, Ariel Rodríguez, habló sin pelos en la lengua tras las polémicas declaraciones que dio el papá de Rachid Chirino por el momento que atraviesa su hijo en el Monstruo y no le tembló el pulso para decir que el señor se equivocó.

El delantero morado se fue por la misma línea que el capitán Mariano Torres y afirmó que este no debió nombrar a otros jugadores ni a la afición.

“El papá siempre va a cuidar a su hijo, sabemos que él no quiere hacerle un daño a su hijo, pero nosotros también hemos trabajado muchísimo en esta institución, tenemos muchos años y él tiene que defenderlo de otra manera sin estar nombrando a nadie”.

“Nosotros como grupo igual respaldamos a Chirino, él sabe que acá se le acuerpa bien, sabemos la clase de jugador que es, pero tiene que tener cuidado con las declaraciones que da (el papá), porque más bien puede afectar a su hijo, obviamente lo respeto, sé que la forma de la que ve las cosas para defender a su hijo, pero hay que cuidarse”, indicó.

Respaldo al jugador, pero llamado a la prudencia

Rachid Chrino está en al mira de la polémica de la afición del Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Para Ariel, en Saprissa la presión es muy grande y cualquier jugador que esté en el club tiene que entender eso, pues a todos los han silbado en algún momento.

“Acá a todos los jugadores nos han chiflado, de una u otra manera, cuando estamos jóvenes o grandes y si quiere seguir en Saprissa debe entenderlo. Nosotros como compañeros lo vamos a acuerpar, porque tiene las condiciones para estar acá”, dijo.

Rodríguez acabó enviando un consejo directo al papá de Chirino, pensando en su bienestar.

“Ojalá la próxima vez pueda aconsejar a su hijo en su casa, es lo mejor para él y así va a cuidar más a Chiri”, finalizó.