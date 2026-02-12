Jugadores cuestionados del Saprissa vieron en Carmelita una presa fácil para reinvindicarse

Después del 6-0 en la ida, ya el juego de este miércoles en el estadio Rafael Bolaños entre Carmelita y Saprissa por el torneo de Copa era un mero trámite para ser el semifinalista; sin embargo, a la vez era una gran oportunidad para que algunos futbolistas tibaseños pudieran encontrar una mejor versión en cancha que les devuelva la confianza.

Ariel Rodríguez fue uno de ellos, anotando en reiteradas ocasiones en el primer juego disputado la semana anterior en el Ricardo Saprissa y ahora en su visita a Carmelita, abriendo la cuenta a los 23 minutos tras un centro de otro de los más silbados, Marvin Loría, para con eso marcar el 0-1 con una gran complicidad del arquero carmelo.

Ariel Rodríguez marcó tanto en la ida como en la vuelta de la serie ante Carmelita (Jose Cordero/José Cordero)

Fue el mismo Samurái el que, una vez más, solo frente al arco a los 30 de la inicial, estableció el 0-2 y con ello siguió aumentando su cuenta y reivindicándose tras un semestre en el que no goza de la titularidad.

Rodríguez estuvo al borde del triplete al 41; sin embargo, un remate pasó cerca del vertical carmelo. De paso, dos minutos después, fue Fernando Rodríguez el que puso el 1-2 para los verdolagas y, aunque sea para maquillar el aplastante global a favor de los de Tibás.

LEA MÁS: Cristian Sandoval despedaza a Elián Quesada tras fracaso de Alajuelense en torneo de Copa

La mínima alegría verdolaga duraría un minuto, cuando otro de los más cuestionados, el 10 morado, Jefferson Brenes, con un tremendo disparo al ángulo, pudo marcar el 1-3 y con ello también rendirle un homenaje a su hermano que falleció horas atrás al juego.

Brenes ha sido muy cuestionado por su nivel y por el número que porta; no obstante, ese tremendo gol al menos le da confianza para lo que se viene, ya que su anotación fue digna del dorsal que porta en su espalda.

Jefferson Brenes marcó un golazo con una dedicatoria muy especial (Jose Cordero/José Cordero)

Posteriormente, al descanso y con una serie que de ninguna forma iba a tener mayor inconveniente para el Monstruo, los locales, por intermedio de Abraham Solera, a los 47, descontarían para colocar el 2-3, que sería algo meramente anecdótico tras la vapuleada morada en el encuentro de ida.

Pasaron los minutos y, sin mucho más en juego, los chamacos que lanzó a la cancha Hernán Medford dieron sus frutos cuando Sebastián Valenciano, a pase de Kenneth González, a los 80 minutos, marcó el 2-4 y con ello ponerle el doble dígito al marcador global del compromiso, que fue de 10 a 2 y que evidenció la marcadísima diferencia que hay entre un equipo de primera y uno de segunda.

LEA MÁS: Diego País explota contra Canal ¡Opa! y revela su cruda salida

Con el escandaloso global, los de Tibás confirman su pase a las semifinales del campeonato de Copa, en el que se toparán con Liberia, que no tuvo piedad para dejar en el camino a la Liga Deportiva Alajuelense.

Los guanacastecos se impusieron 0-1 a los manudos en el Alejandro Morera Soto y 3-1 en el Edgardo Baltodano para, con un global de 4-1, tener ahora de rival a los morados en la búsqueda de ese pase a la final que será a un solo encuentro en el propio reducto liberiano.