Diego País explota contra Canal ¡Opa! y revela su cruda salida

El argentino Diego País soltó las condiciones en las que salió del Canal Opa!, señal en la que era comentarista en el programa deportivo Tercer Tiempo.

Diego País asegura que lo echaron de Opa de un día para otro.

Diego País revela que su salida no fue en buenos términos

País destapó el tema en el espacio “El País de Josué”, que produce en YouTube junto con el periodista Josué Quesada, y aseguró que su adiós no se dio de la mejor forma y que, prácticamente, lo sacaron de un día para otro.

El Che estaba debatiendo un tema con su compañero y en eso este le tiró que cuando trabajaba en ese canal no hablaba de las cosas que sucedían allí, luego de que Diego cuestionó por qué Marco Herrera no señaló el problema de las ligas menores de Saprissa cuando estaba dentro de la institución.

“Perdoná, ¿por qué vos no venías acá a tirarle a Opa en público y decías las cosas que te hacían en Opa? En el momento es muy difícil hacerlo", dijo Quesada.

“No, no, no te metas con mi problema contractual en Opa, porque a mí ahí me dieron una patada en el culo de un día para otro”, respondió.

“Me echaron de un día para otro”, aseguró el argentino

Quesada lo cuestionaba: que nadie va a salir a decir nada públicamente para poner en riesgo su trabajo solo por lucir de muy correcto o el “denunciador”.

“¿Qué voy a decir? Nada, si yo iba todos los días una hora a hablar de fútbol y me pagaban. Hasta el día que me echaron“, dijo.

Quesada quiso acabar el tema para no mezclar situaciones privadas, por lo cual se disculpó; sin embargo, País aseguró que lo explicaría porque “tengo los huevos muy bien puestos”.

Diego País habló con Josué Quesada sobre su salida de Opa sin pelos en la lengua. (Captura de/Captura de video)

El argentino fue más allá y lanzó una crítica directa al medio local.

“Los programas deportivos en este país de los canales que no tienen derechos, que hay un millón, a pura jeta van, a puro personaje”.

También aseguró que, pese a las limitaciones, él daba el máximo en pantalla.

“Yo me podía haber quejado de que en Opa no vendían un puto popi, publicidad, no nos daban herramientas, pero cada vez que iba yo de 7 a 8 a Opa, parecía que jugaba en el Real Madrid. Yo ponía de mí en una pobreza artística y de desarrollo”, tiró.

La audiencia también reaccionó en vivo

Al final, durante la transmisión, la misma audiencia cuestionó a Quesada por sacar un tema personal; sin embargo, País decidió hablarlo de frente y sin rodeos, dejando clara su versión sobre lo ocurrido.