Diego País no le perdonó a Vladimir Quesada algo que dijo y le tiró duro

Diego País no se contuvo para tirarle a Vladimir Quesada un reclamo que muchos le hicieron a nivel general

Por Sergio Alvarado
Diego País le tiró un duro hachazo a Vladimir Quesada.

La defensa de Vladimir Quesada con el volante panameño Gustavo Herrera le cayó muy mal a muchas personas que consideraron que estaba justificando lo indefendible.

Uno de los que no se aguantó y le tiró duró al técnico del Saprissa, fue Diego País, comentarista del programa Tercer Tiempo en Canal Opa, a quien le cuestionó si el entrenador lo que quiere es verle la cara de tonta a la gente, algo que realmente puede ser ofensivo.

Para el argentino es increíble que tras quedar eliminados ante el Motagua y que el canalero siga sin hacer goles, Vladi diga que se jugó un partidazo.

“No, no, perdón, le está diciendo a todo el país futbolero que el señor Herrera se jugó un partidazo, pero Vladimir, ¿dónde carajos creés que nosotros aprendimos de fútbol, querido? ¿Hace dos días? No, no", tiró el exjugador.

La crítica a Herrera es una más que se suma a la de muchos en el país que consideran que el muchacho aún no da la talla que se esperaba.

