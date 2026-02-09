Marco Herrera crítica lo que pasa con las ligas menores del Saprissa y señaló a “algunos jefes”

Marco Herrera, asistente técnico de Saprissa, aseguró que, en su criterio, las ligas menores del cuadro morado fueron dañadas por la llegada de algunas personas al club.

Este domingo, previo al juego contra San Carlos, Herrera conversó con FUTV y lamentó que, en la actualidad, no se tome en cuenta a jugadores de las divisiones menores saprissistas y considera que eso es por el inadecuado trabajo que hicieron “algunos jefes”.

Marco Herrera, asistente técnico de Saprissa, lamentó el estado de las ligas menores del cuadro morado. Foto: Jonathan Jiménez. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Las declaraciones de Marco Herrera

Esto dijo Herrera, sobre el trabajo en ligas menores:

“Hubo jefes anteriormente y yo me he manejado con mucho respeto, pero los números son elocuentes.

“Si no hay jugadores en ciertas selecciones, no es que tengan una preferencia allá, no es que esté faltando material. Y en su momento quizá la data, el scouting que se hizo no fue el adecuado y pues lo estamos sufriendo el día de hoy.

Sergio Gila era el anterior gerente deportivo de Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Para sanear eso no es de la noche a la mañana, tenemos que trabajar muchísimo, de la mano de Enrique Rivers, para llegar a ser los que éramos. Cuando la Selección fue a Egipto, cuando fue a Colombia, la base era Saprissa.

“Perdimos eso y nos ha costado clasificar, que espero que ahora lo logremos, las clasificaciones en u-17 y u-20 son más amigables de alguna forma, eso no quiere decir que sean seguras, pero creo que hay muchas posibilidades, tenemos que trabajar muchísimo.

“Buscar mucho jugador. Saprissa en su momento se destacó por ir a buscar jugadores, pero el mal llamado scouting hoy en día, que nos hicieron caer en eso e ir a quitarle jugadores a Sporting, a Cartago, a todo el mundo, pero nosotros nos habíamos acostumbrado a ir a Guanacaste, a Limón, a Cariari, a buscar a chicos de 13, 14 años”, concluyó.