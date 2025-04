Exfiguras del Saprissa defienden a Vladimir Quesada y esto dicen del supuesto pleito con Luis Tornadijo

Exfiguras del Saprissa salieron en defensa de Vladimir Quesada y esto dijeron de Luis Tornadijo. John Durán. (JOHN DURAN)

Dos figuras del saprissismo salieron en defensa de Vladimir Quesada y lamentaron la forma en la que, supuestamente, Luis Tornadijo, director de ligas menores, se dirigió al técnico y exjugador.

El aparente incidente, que se dio a inicios de esta semana, aún hace eco entre aficionados y exjugadores del Saprissa, que consideran que el europeo no debía dirigirse de esa manera hacia el entrenador.

Uno de los que defiende a Quesada es el exjugador Benjamín Mayorga, quien no se guardó nada y cuestionó la capacidad de Tornadijo para estar al frente de las ligas menores del club.

“Siendo Saprissa el equipo más ganador de Costa Rica, no entiendo cómo puede haber personas en ligas menores que ignoran los conceptos básicos del fútbol.

“Vladimir fue un gran jugador, es una excelente persona y lo único que hizo fue buscar mejores condiciones para sus muchachos, es un gran formador, pero me preocupa que se refieran hacia él de esta manera, no es la forma”, comentó.

Para Mayorga, la llegada de Sergio Gila al Saprissa en vez de beneficiar, le está provocando un daño al club.

“A una persona no se le puede responder de esa manera, no se le está dando el valor a personas que hicieron grande al Saprissa, que nos aguantábamos a la semana siguiente cuando no había plata para que nos pagaran, que han pasado por buenos y malos momentos.

“Más bien, si a él (Tornadijo) no le gusta se puede ir, porque parece que no está en la capacidad de resolver problemas. Si él está a cargo de un departamento como ligas menores debe darles a los jóvenes las condiciones para que puedan hacerle frente a los diferentes partidos”, comentó.

El exportero Marco Rojas también apoya a Quesada. Prensa Saprissa. (DS )

Innecesario

El exportero Marco Rojas recalcó que este hecho fue más que innecesario y destacó que no es una situación nueva, a nivel de divisiones menores.

“Siento que otras personas pueden tener estos cargos, independientemente de la nacionalidad, en Costa Rica hay gente preparada para ser director de ligas menores del Saprissa y creo que Vladimir no tuvo que ser tratado de esa forma.

“Él (Vladimir) está trabajando por los nuevos prospectos del equipo, pero de esto se ha hablado en otros momentos, de la falta de condiciones para los jugadores más jóvenes y dejó ver un problema que no es reciente. Creo que una buena comunicación es más que necesaria para resolver este tipo de problemas”, destacó.

Rojas no quiso hacer polémica con sus declaraciones, pero según su criterio, si usted lidera un departamento como el de ligas menores, debe procurar darles a los entrenadores las condiciones necesarias para dirigir partidos, ya sean oficiales o amistosos.

“Él está encargado y debe procurar dar todas las herramientas, le tocó liderar un área importante y decirle al entrenador que si no le gusta, que se vaya, no es la respuesta ideal. Creo que hay mejores formas de responder y más si se trabaja por un objetivo común”, mencionó.