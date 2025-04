Persona cercana a ligas menores de Saprissa afirma que el problema con Vladimir Quesada es la punta del iceberg

La supuesta diferencia que tuvo Vladimir Quesada con Luis Tornadijo, director de ligas menores del Saprissa no sería el único problema que no hay en las divisiones de jóvenes del Monstruo. John Durán. (JOHN DURAN)

La supuesta diferencia que tuvo Vladimir Quesada con Luis Tornadijo, jefe de divisiones menores Saprissa, parece no ser el único problema que hay en las categorías juveniles del club morado.

Una persona cercana a las ligas menores moradas, quien pidió no ser identificada, contó a La Teja que el español tiene controlado el ambiente en las diferentes categorías del equipo y no está conforme con el trabajo de leyendas moradas como Quesada, Roy Myers, José Pablo Fonseca y Marco Herrera y prefiere a otros técnicos que nunca pasaron por el Saprissa y no conocen el ADN morado, que para esta persona, se le debe transmitir a las nuevas generaciones de jugadores.

La fuente está preocupada porque cree que Juan Carlos Rojas, presidente del equipo morado, ni Gustavo Chinchilla, gerente general del club, están al tanto de la situación, ya que todo lo delegan en Sergio Gila, el gerente deportivo morado y amigo de Tornadijo y afirmó que “los españoles nos tienen secuestrados”.

“Un día decía a un entrenador de ligas menores que faltan más leyendas en el club, que transmitan los valores del Saprissa, porque, por ejemplo, Marco Herrera y Roy Myers tienen un común denominador, que jugaron en el equipo, que se formaron desde las ligas menores y conocen el ADN; se han levantado de situaciones difíciles.

“Pero llegan otras personas a dar indicaciones, que no conocen el ADN, nunca jugaron en Saprissa y lo que hacen es llenarle la cabeza de ideas a Tornadijo, en contra de Vladimir Quesada, por ejemplo. ¿Cómo se le va a cuestionar a Vladimir con la cantidad de títulos que ganó como entrenador, como jugador? Hay técnicos que ven con malos ojos a José Pablo, a Myers no lo quieren, ellos dicen que están desactualizados, pero la historia pesa mucho en un proceso de formación”, afirmó.

Le hacen malas caras

En el día a día del proceso de ligas menores, hay dos bandos y en uno se confabulan para hacerle el feo a los exjugadores morados, todo esto a vista y paciencia de Tornadijo, según contó la fuente.

“Cuando llega Vladimir los demás profesores hacen caras, porque creen que él llega a mandar, pero no es eso, él se ha ganado el respeto del saprissismo, por años. Hablan mal de él, sienten que los pueden quitar por una indicación que dé Vladimir y el director de ligas menores se presta”, afirmó.

Esta persona cree que en Saprissa no se ha aprendido la lección de lo que pasó en Alajuelense, cuando tuvieron a Agustín Lleida como gerente deportivo.

“El liguismo y la Liga no tiene una identidad marcada, cuando llegó Lleida hizo a un lado a varios exjuadores y Juan Carlos Rojas siempre ha creído en Vladimir, en Marco, en José Pablo, pero se están dejando guiar por lo que dicen los españoles, lamentablemente.

“Vladimir lo que ha hecho es pedir condiciones para que los jugadores puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible en la cancha. Cuando llegó a la sub-15 pidió que el equipo entrenara todos los días y le dijeron que no, que sólo entrenaran tres días a la semana, en cualquier momento, un muchacho con esas condiciones podría llegar a la primera división”, manifestó.

¿Cuentan con equipos?

En las ligas menores, los jugadores cuentan con ciertas herramientas, pero para esta persona, el problema va más allá de un instrumento o equipo de trabajo y en su criterio, las divisiones menores no deberían estar en manos de españoles.

“Para los partidos oficiales sí hay médico, pero no para los amistosos y en los partidos no hay un fisioterapeuta en cancha. A veces, el entrenador tiene que salir corriendo a ver a los muchachos, pero un entrenador puede hacer poco en la parte médica.

“Si el director de ligas menores acepta jugar un amistoso debería darle al equipo los instrumentos para que lo haga bien, el club tiene personal de planta, y se puede enviar a los amistosos y a los juegos oficiales”, destacó.

Le preguntamos si Vladimir seguirá en Saprissa.

“En teoría lo iban a poner como entrenador de la sub-17 el torneo que viene, pero ahora no se sabe. Lo que iban a hacer es que a cada entrenador lo iban a subir una categoría, sé que sigue en la institución, pero habrá que esperar a ver si sigue con la U-15 o cuál proyecto irá a asumir”, mencionó.

La Teja se comunicó con Saprissa y el encargado de prensa dijo que el club no se referirá al tema.