¿Vladimir Quesada fue despedido de Saprissa por discusión con director de divisiones menores?

Vladimir Quesada se pudo haber despedido de Saprissa tras una fuerte discusión interna. (Albert Marín)

Vladimir Quesada volvió a entrar en la polémica en el Saprissa por una fuerte discusión y diferencia que habría tenido con quien es su jefe inmediato, el español Luis Tornadijo, jefe de divisiones menores del club.

La situación es tal que según supo La Teja, habría tenido una fuerte discusión con su superior que dejó en una situación muy delicada el futuro del exentrenador del primer equipo del Monstruo, quien incluso habría pedido que lo despidieran.

La información que manejamos es que Vladimir no ha sido despedido ni ha dejado el club hasta este momento.

La Teja contactó de manera directa a los morados y les pidió su posición al caso además de hacerle dos preguntas muy puntuales, ¿Quesada sigue en su puesto en el equipo sub-15? ¿ Quesada Sigue siendo empleado de la institución?

Mediante su oficina de prensa rechazaron a referirse al tema. También llamamos a Quesada, pero no respondió.

La bronca se da porque Vla habría solicitado a Tornadijo, como encargado del área ,mejores condiciones para el equipo y este no le dio bola y le aseguró que eso es lo que hay y que con eso hay que jugársela.

Luis Tornadijo (izq.) actualmente es el jefe de divisiones menores del Saprissa. Foto: Saprissa.

La respuesta molestó mucho al entrenador y habría generado una fuerte discusión entre ambos, el español le habría dicho que si no le gustaban las cosas que se fuera a lo que Quesada habría pedido que lo despidieran porque él no pensaba renunciar. Este miércoles Vla no se habría presentado al entrenamiento con los chamacos.

Luis llegó a Saprissa en agosto del 2023 como jefe de scouting y después pasó a ser el encargado de sus divisiones menores, mientras que Vladi llegó al equipo sub-15 en octubre del 2024 luego de ser cesado del primer equipo.

Quesada regresó al Monstruo en 2022 tras trabajar para la Fedefútbol en la Selección Sub-20, anteriormente llevaba muchos años en la institución tibaseña.