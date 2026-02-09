Tomás Rodríguez, tras su segundo gol con Saprissa: “Seguiré trabajando, este es apenas el comienzo”

Tomás Rodríguez, delantero del Deportivo Saprissa, marcó su segundo gol con los morados y fue clave en la victoria contra San Carlos.

El jugador panameño habló de la importancia de obtener los tres puntos en casa, pues en lo que llevamos del torneo, los saprissistas no sabían qué era obtener un triunfo en el Ricardo Saprissa.

“Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo; sabíamos que habíamos dejado un par de puntos atrás, que hoy era una final y la jugamos como tal. Gracias a Dios, se dieron los tres puntos.

Tomás Rodríguez (9) anotó su segundo gol con el Deportivo Saprissa. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Soy extranjero, tengo que dar siempre el máximo y estoy trabajando para adaptarme lo más rápido posible. Saprissa es un club muy grande, con una afición muy exigente y seguiremos trabajando para el próximo partido”, afirmó.

El jugador canalero habló de la llegada de Hernán Medford y cómo están trabajando con él.

“Nos sentimos con muchísima confianza, sabemos que nos urgen los puntos y tenemos que sacar la mayor cantidad posible. En lo personal, me siento muy contento y seguiré trabajando; este es apenas el comienzo. Medford es un entrenador exigente y nos estamos adaptando al trabajo de él”, añadió.

Lo individual queda de lado

Por otro lado, el delantero mexicano Brian Martínez, de San Carlos, no quiso hablar de su gol, porque es claro que cuando el equipo pierde, las individualidades quedan de lado.

Brian Martínez (derecha) fue el anotador del gol de San Carlos. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Veníamos trabajando bien; a veces, dejamos de hacer algunas cosas y Saprissa es un equipo fuerte. Ahorita no hay nada que hacer, hay que darle vuelta a la página.

“Nos falta contundencia; a pesar de todo tenemos que ser equilibrados, cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos no podemos echar el trabajo a la basura”, añadió.