Deportes

¿Por qué Marvin Loría quedó fuera de convocatoria para el juego contra San Carlos? Esto dijo Hernán Medford

Este domingo por la tarde, Loría estaba en la suplencia, pero previo al duelo contra los Toros, el departamento de prensa del club informó que el 11 morado salía y en su lugar ingresaba Orlando Sinclair

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, fue consultado por las razones por las cuales el jugador Marvin Loría quedó fuera de convocatoria, para enfrentar a San Carlos.

Este domingo por la tarde, Loría estaba en la lista de suplentes, pero previo al duelo contra los Toros, el departamento de prensa del club informó que el 11 morado salía y en su lugar ingresaba Orlando Sinclair.

LEA MÁS: Saprissa vs San Carlos: este es el delicado motivo por el que Yosel Piedra dejó el juego ante los morados

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Hernán Medford quiso dejar a lo interno las razones por las cuales Marvin Loría quedó fuera de convocatoria. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Eso no lo voy a explicar, queda a lo interno, no tiene nada que ver con los cuestionamientos de la afición. Siempre respaldo a mis jugadores.

“Y sobre silbidos a los jugadores, la gente como yo, que somos profesionales, siempre debemos respaldar a mis jugadores y, obviamente, me tienen que respaldar a mí en la cancha, tranquilidad ante todo”, afirmó.

“Qué atrevido”

Sobre el enfrentamiento contra los Toros, el Pelícano explicó su parecer.

LEA MÁS: Saprissa cumplió sin enredos en el debut de Hernán Medford en el campeonato nacional

“Lo importante es que sumamos, lo que vale es el partido de hoy (domingo); siempre fuimos encima del rival, buscar uno, dos, el tercero, cuarto, tuvimos para hacer 3 o 4 más y cuando un equipo falla, por lo menos da la impresión de que llega.

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Saprissa derrotó 2-1 a San Carlos. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Saprissa lo buscó por todo lado, se gana 2-1 justamente. San Carlos trató de hacerlo y mi respeto para Paté (Wálter Centeno), porque me gusta que un equipo venga a jugar. Cuando vi la alineación, dije: ‘Qué atrevido’, porque nos da la opción de darle a la afición un buen partido”, recalcó.

Sobre la conformación de la planilla, Medford añadió que está muy satisfecho con los jugadores que tiene.

“Hoy vimos a un Saprissa muy intenso, presionamos, quedamos debiendo con los goles, pero cuando un equipo llega tanto es importante y se hizo un buen partido.

“Estoy muy satisfecho con los jugadores, tenemos que adaptarnos, es un muy buen grupo, la calidad es buena y lo importante es que sumamos, subimos varios puestos en la tabla y es lo que vale”, destacó.

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Hernán Medford habló del planteamiento de Wálter Centeno. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaHernán MedfordMarvin LoríaWálter Centeno
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.