Saprissa vs San Carlos: este es el delicado motivo por el que Yosel Piedra dejó el juego ante los morados

Una conmoción cerebral provocó que el defensor de San Carlos, Yosel Piedra, tuviera que salir de cambio ante el Saprissa.

Este domingo, el futbolista cubano dejó el encuentro contra los morados al minuto 26, cuando chocó contra el volante morado Bancy Hernández.

Piedra no se veía bien cuando tuvo el encontronazo con el nicaragüense y el equipo médico de los Toros optó por sacarlo del terreno de juego.

Yosel Piedra, defensor de San Carlos tuvo una conmoción cerebral y por eso dejó el juego contra Saprissa. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

¿Qué pasó con Yosel Piedra?

Keiner Córdoba fue quien ingresó a la grama del Ricardo Saprissa, en lugar del cubano.

Durante la transmisión de FUTV, el periodista Miguel Calderón comentó que el equipo médico del equipo norteño informó que el futbolista cubano tuvo una conmoción cerebral.

El juego entre Saprissa y San Carlos va 2-1, a favor de los tibaseños.