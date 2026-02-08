Deportes

Saprissa vs San Carlos: este es el delicado motivo por el que Yosel Piedra dejó el juego ante los morados

Yosel Piedra no se veía bien cuando tuvo el encontronazo con el volante nicaragüense y el equipo médico de los Toros optó por sacarlo del terreno de juego.

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Una conmoción cerebral provocó que el defensor de San Carlos, Yosel Piedra, tuviera que salir de cambio ante el Saprissa.

Este domingo, el futbolista cubano dejó el encuentro contra los morados al minuto 26, cuando chocó contra el volante morado Bancy Hernández.

Piedra no se veía bien cuando tuvo el encontronazo con el nicaragüense y el equipo médico de los Toros optó por sacarlo del terreno de juego.

LEA MÁS: El cubano Yosel Piedra se asombra por las elecciones en Costa Rica: “Acá el voto es una fiesta”

Yosel Piedra, defensor de San Carlos
Yosel Piedra, defensor de San Carlos tuvo una conmoción cerebral y por eso dejó el juego contra Saprissa. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

¿Qué pasó con Yosel Piedra?

Keiner Córdoba fue quien ingresó a la grama del Ricardo Saprissa, en lugar del cubano.

Durante la transmisión de FUTV, el periodista Miguel Calderón comentó que el equipo médico del equipo norteño informó que el futbolista cubano tuvo una conmoción cerebral.

El juego entre Saprissa y San Carlos va 2-1, a favor de los tibaseños.

08/02/2026, San José, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 6 del torneo de clausura 2026, entre le Deportivo Saprissa y AD San Carlos.
Saprissa derrota a San Carlos por marcador 2-1. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)
LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaFútbol de Costa RicaYosel PiedraSan Carlos
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.