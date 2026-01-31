El cubano Yosel Piedra se asombra por las elecciones en Costa Rica: “Acá el voto es una fiesta”

El defensor de San Carlos, Yosel Piedra, observa el proceso electoral costarricense con una mezcla de curiosidad y asombro. El futbolista cubano, de 31 años, llegó a Costa Rica en el 2021, luego de su paso por el fútbol guatemalteco y salvadoreño, y analiza la efervescencia que provocan las elecciones nacionales del próximo domingo.

El zaguero de los toros recordó que en la isla, los ciudadanos no eligen al presidente, pero sí pueden escoger a los candidatos al parlamento y la población puede participar en elecciones municipales, en donde eligen a los delegados a las asambleas municipales.

Sin embargo, allá no existen las actividades como plazas públicas ni piquetes y, mucho menos, se ven a los candidatos en debates. Allá todo es más sobrio, en palabras del futbolista.

Yosel Piedra, defensor de San Carlos habló de las elecciones nacionales. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

El jugador caribeño conversó con La Teja y, a dos días de celebrarse las elecciones en suelo tico, afirmó que si pudiera acudir a las urnas, lo haría, y habló de lo que ha observado en la carrera hacia Casa Presidencial.

Asombrado

Yosel salió legalmente de Cuba hace casi cinco años, cuando consiguió su primer contrato fuera de la isla. En Guatemala estuvo dos años y medio, tuvo un paso en El Salvador y luego llegó a Costa Rica.

Yosel Piedra, defensor de San Carlos junto a us madre Olivia. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

El defensor contó que en la isla algunos ciudadanos se acostumbran al sistema político de la isla: desde Fidel Castro hasta Miguel Díaz, quien gobierna en la actualidad, y hay quienes no les afecta el no poder ir a las urnas, pues ya asimilaron cómo funcionan las autoridades cubanas.

“Allá se puede votar en el parlamento y hay elecciones municipales, pero a veces da igual que pongan a una u otra persona, porque el sistema no cambia. Sería bonito tener la oportunidad de escoger a un presidente, como lo hacen ustedes”, afirmó el jugador.

Piedra agregó que en días pasados pudo ver algunos de los debates que se transmitieron en televisión nacional y quedó asombrado de la manera en que los aspirantes hablan de los distintos temas que afectan al país.

A Yosel le despertó curiosidad, cómo los ticos viven las elecciones. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Me pareció muy interesante la manera en la que hablan de la corrupción y cómo solucionar los diferentes problemas. Eso en Cuba ni existe y acá, el tema de las elecciones parece una fiesta.

“Muchas veces, cuando uno votaba en las elecciones municipales en la isla no conoce ni a los candidatos, nada más se escoge una persona y listo, pero acá, la gente los puede conocer, ver en actividades y es una locura ver a la gente con banderas, pitando los carros, con camisetas, con un ambiente tan bonito”, dijo.

Mejor calidad de vida

Yosel recalcó que, pese a la normalidad con la que parecen vivir algunos cubanos, decenas de personas desean contar con más libertades.

“Sería un privilegio si nosotros pudiéramos escoger y lo que buscamos es tener más libertad de expresión, poder comprar un boleto de avión e ir a cualquier país sin trabas, que haya mejores trabajos, mejores salarios, accesos a alimentos.

Yosel Piedra junto a su padre, don José Alejandro. Foto: cortesía. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Con la educación no tenemos problema, porque es de calidad y es gratis, pero en los últimos tiempos hemos tenido problemas para acceder a medicamentos y otros bienes y si pudiéramos elegir sería más fácil para todos”, destacó.

Además, dijo que de no ser por el salario que recibe con los Toros del Norte, sería imposible que su familia tenga una buena calidad de vida.

“Siento que Costa Rica es un país un poco caro, pero eso lo piensan hasta los que viven acá. Allá hay familias en donde las personas ganan 20 dólares al mes y van a una tienda y un televisor le puede costar $500, es imposible salir adelante con esos sueldos.

“Y en mi caso, si no es por la ayuda que le doy a mi familia, les costaría mucho tener acceso a ciertas cosas. Hay países, como Costa Rica, en donde la vida es digna de admirar”, aseguró.

Yosel vive en Ciudad Quesada con su pareja. En la isla dejó a sus padres, José Alejandro y Olivia, y a su hermano José, a quien quiere traer para que tenga la oportunidad de prosperar y tener un mejor salario y, por ende, mejor calidad de vida. Además, en Guatemala tiene una bebita de 4 años.

Las elecciones nacionales se celebrarán este domingo 1° de febrero. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Nosotros somos de Villa Clara, una zona que queda a cuatro horas de La Habana; es conocida como la ciudad del Che Guevara, porque allí está el monumento del argentino.

“Allá la gente no espera las elecciones, porque el panorama casi siempre es el mismo; en cambio acá, la gente tiene la oportunidad de analizar si el presidente hizo algo por el país y escoger a la gente que creen que es la ideal”, reconoció.