Jorge Martínez y su tajante llamado a las urnas: “Si no lo hace, no se vale quejarse después”

El periodista Jorge Martínez, presentador de Teletica Deportes, hizo un llamado, para que los ticos se acerquen a las urnas, este domingo 1.° de febrero.
El comunicador usó sus redes sociales para recalcar el privilegio que tienen los costarricenses de poder elegir a sus gobernantes y considera que es una responsabilidad participar en las elecciones nacionales.
El mensaje de Jorge Martínez
Este fue el mensaje que Jota publicó en su cuenta de Instagram.
“El domingo hágase responsable de su elección y vaya a votar. Si no lo hace, no se vale quejarse después, por lo que hayan decidido otros.
“Votar es un honor, un derecho y un deber de todos los costarricenses. Muchas personas en el mundo no tienen la oportunidad de elegir a sus gobernantes. No desperdiciemos nuestro privilegio”.