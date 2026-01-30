Deportes

Jorge Martínez y su tajante llamado a las urnas: “Si no lo hace, no se vale quejarse después”

Jorge Martínez, presentador de Teletica Deportes, hizo un poderoso llamado de cara a las elecciones del próximo domingo

Por Yenci Aguilar Arroyo

El periodista Jorge Martínez, presentador de Teletica Deportes, hizo un llamado, para que los ticos se acerquen a las urnas, este domingo 1.° de febrero.

El comunicador usó sus redes sociales para recalcar el privilegio que tienen los costarricenses de poder elegir a sus gobernantes y considera que es una responsabilidad participar en las elecciones nacionales.

Jorge Martínez, periodista de Teletica Deportes.
Jorge Martínez, presentador de Teletica Deportes invitó a la ciudadanía a votar, este domingo 1° de febrero. Foto: Instagram Jorge Martínez. (redes/Instagram)

El mensaje de Jorge Martínez

Este fue el mensaje que Jota publicó en su cuenta de Instagram.

“El domingo hágase responsable de su elección y vaya a votar. Si no lo hace, no se vale quejarse después, por lo que hayan decidido otros.

“Votar es un honor, un derecho y un deber de todos los costarricenses. Muchas personas en el mundo no tienen la oportunidad de elegir a sus gobernantes. No desperdiciemos nuestro privilegio”.

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

