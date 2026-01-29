Deportes

El poderoso mensaje de Naomy Valle invitando a los más jóvenes a votar este domingo

La boxeadora Naomy Valle lanzó un poderoso mensaje, de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo

Por Yenci Aguilar Arroyo

La boxeadora Naomy Valle lanzó un poderoso mensaje, de cara a las elecciones nacionales del próximo domingo.

La pugilista se dirigió en especial a los electores jóvenes y les pidió acudir a las urnas, para luego no quejarnos de las decisiones que se toman en el país.

“Hace rato quería hacer este video, pero se me olvidaba. Vayamos a votar, esta será la primera vez en que voy a votar.

“En las elecciones pasadas tenía 17 años y no pude votar y además, hace cuatro años hubo un porcentaje muy alto de gente que no votó y es súperimportante (hacerlo)”, afirmó.

NAOMY VALLE
La boxeadora Naomy Valle invitó a los más jóvenes a ir a votar, este domingo 1° de febrero. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca/Perfil)

No nos quejemos

La joven deportista continuó su mensaje diciendo:

“Luego nos estamos quejando de por qué quedó este, por qué tomaron estas decisiones. Empapémonos del tema, ver cuál es el mejor candidato, me preocupa.

“No me pidieron decir esto, me preocupa el futuro del país y quiero que haya un buen presidente para el país, vayamos a votar.

Naomy Valle y su mensaje de cara a las elecciones nacionales

“Más a los jóvenes que a veces dicen ‘qué pereza, ni se por quién votar’. Sé que a veces puede dar pereza ver debates, pero este es un tema muy serio”, afirmó.

Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

