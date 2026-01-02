Laura Brenes y Jorge Martínez dan el primer bombazo del año con la decisión que tomaron con su relación

Laura Brenes y Jorge Martínez iniciaron el 2026 comprometidos. Se viene boda. (Instagram/Instagram)

El amor le sigue sonriendo a la periodista Laura Brenes, quien sorprendió a sus seguidores al anunciar en las primeras horas del 2026 que se comprometió en matrimonio con Jorge Martínez.

La noticia la dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram, donde publicó una tierna fotografía de su mano luciendo el anillo de compromiso. Pero el detalle que terminó de derretir corazones fue que, al fondo de la imagen, aparece su hija Sol, como una silenciosa testigo de este momento tan especial.

La experiodista de Noticias Repretel solo escribió junto a la imagen: “Y dije sí”, sin dar mayores detalles del romántico momento que vivió al cerrar el 2025.

La pareja ya había dado un paso enorme en su relación el pasado 11 de junio de 2025, cuando le dieron la bienvenida a su hija, y ahora celebran este nuevo capítulo que fortalece aún más su historia familiar.

Segundo matrimonio

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de mensajes de cariño, felicitaciones y buenos deseos por parte de colegas del medio, amistades cercanas y seguidores, quienes no dudaron en celebrar junto a ellos esta nueva etapa cargada de amor, compromiso y proyectos en común.

Este sería el segundo matrimonio de ambos, pues cabe recordar que el presentador de Teletica Deportes estuvo casado más de 10 años y la ahora comunicadora de la Municipalidad de San José también estuvo casada desde el 2020 con un colega suyo.