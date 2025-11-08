Farándula

Laura Brenes confiesa, en los 53 años de Jorge Martínez, lo que aprendió del periodista de Teletica

Periodista tuvo un singular detalle de cumpleaños con la figura de Teletica Deportes, quien está de fiesta este 8 de noviembre

Por Manuel Herrera

Laura Brenes confesó durante la celebración de los 53 años de Jorge Martínez la mayor enseñanza que le ha dado el periodista de Teletica desde que están juntos.

Brenes reveló eso en el singular detalle de cumpleaños con que, públicamente, sorprendió a la figura de Teletica Deportes este sábado, día de la celebración.

Laura Brenes y Jorge Martínez
Laura Brenes y Jorge Martínez ya tienen varios años juntos. Fotografía: Instagram Laura Martínez. (Instagram/Instagram)

“Hoy celebro tu vida, mi amor”, escribió Laura en el inicio de un posteo en el que repasó en 16 fotos cómo ha sido su vida con Martínez y cómo es el periodista fuera de cámaras.

En una de las fotos, Laura confesó el principal aprendizaje que le ha dado su amado. “Con vos aprendí que la felicidad vive en lo cotidiano, en lo que se siente y no se muestra”, afirmó la experiodista de Repretel.

Lau también destacó otras cualidades de Martínez, entre esas habló de que es un “ser con un corazón inmenso”, al mostrarlo en una foto que le tomó cuando ayudaba a su papá por una situación médica que tuvo en el brazo.

Laura Brenes y Jorge Martínez
Laura Brenes mostró a Jorge Martínez ayudando a su suegro en una situación de salud. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

Un ser auténtico, sin máscaras. Gracias por hacer de mi vida un lugar lleno de calma. Mi refugio, mi hogar en cada paso”, puntualizó Laura en otras fotos que compartió del periodista deportivo de canal 7.

“Feliz cumpleaños, mi vida”, remató Brenes al final de su amoroso y festivo posteo para el hombre de su vida y el papá de su hijita, Sol, quien va para seis meses de nacida.

Laura Brenes y Jorge Martínez
Laura Brenes hizo felicitó así a Jorge Martínez por sus 53 años. Fotografía: Captura Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

