Laura Brenes volvió al trabajo y así reaccionó Jorge Martínez ante esta nueva etapa

Laura Brenes cumplió con su licencia de maternidad tras dar a luz a su primera hija y la de Jorge Martínez, el 11 de junio

Por Manuel Herrera
Jorge Martínez
Jorge Martínez se refirió a la etapa que comenzaron a vivir Laura Brenes y él tras el regreso de ella al trabajo. Fotografía: Instagram Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

Jorge Martínez se refirió este viernes a la nueva etapa que comenzaron a vivir él y Laura Brenes, con el regreso de ella al trabajo tras culminar su licencia de maternidad.

La figura de Teletica Deportes y la experiodista de Repretel se convirtieron en papás el 11 de junio y tras semanas al cuidado de Sol, a la feliz mamá le llegó la hora de volver a sus labores.

Brenes trabaja en la Municipalidad de San José, como encargada de prensa del alcalde Diego Miranda.

“Son días hermosos y significativos, la madre de Sol volvió al trabajo y aquí la estamos esperando”, escribió el periodista deportivo de Teletica con una foto de Sol en la que deja ver lo gordita y hermosa que está la niña.

Jorge Martínez
Jorge Martínez compartió este hermoso mensaje en referencia al final de la licencia de maternidad de su pareja, Laura Brenes. Fotografía: Instagram Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

Jota también mencionó el importante ejemplo que está recibiendo la pequeñita de parte de su madre desde muy temprana edad.

“Mi hija sabe que tiene en su mamá a una mujer trabajadora, dedicada, cariñosa y a su gran ejemplo. Te amamos”, remató Martínez.

Lo que dijo Laura Brenes

Laura volvió al trabajo luego de que este miércoles llevara a su bebé, de casi 4 meses de nacida, a Teletica para que la conocieran los compañeros de trabajo de Martínez.

Hace exactamente una semana, Lau reflexionó sobre el momento de dejar a su hija para volver al trabajo.

“Quiero pensar que no estoy dejando de ser mamá por trabajar, ni dejando de trabajar por ser mamá. Estaré aprendiendo a ser ambas cosas al mismo tiempo. Estaré construyendo una versión que quiero que ella vea: una mujer que lucha, que se esfuerza, que es profesional, una mujer realizada y que sigue adelante”, afirmó el viernes pasado.

Laura Brenes y Jorge Martínez
Laura Brenes junto a su hija Sol, quien nació el 11 de junio. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)
Laura BrenesJorge MartínezTeleticacanal 7Maternidadlicencia de maternidad
