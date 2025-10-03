Laura Brenes volvió al trabajo y así reaccionó Jorge Martínez ante esta nueva etapa

Jorge Martínez se refirió a la etapa que comenzaron a vivir Laura Brenes y él tras el regreso de ella al trabajo. Fotografía: Instagram Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

Jorge Martínez se refirió este viernes a la nueva etapa que comenzaron a vivir él y Laura Brenes, con el regreso de ella al trabajo tras culminar su licencia de maternidad.

La figura de Teletica Deportes y la experiodista de Repretel se convirtieron en papás el 11 de junio y tras semanas al cuidado de Sol, a la feliz mamá le llegó la hora de volver a sus labores.

Brenes trabaja en la Municipalidad de San José, como encargada de prensa del alcalde Diego Miranda.

“Son días hermosos y significativos, la madre de Sol volvió al trabajo y aquí la estamos esperando”, escribió el periodista deportivo de Teletica con una foto de Sol en la que deja ver lo gordita y hermosa que está la niña.

Jota también mencionó el importante ejemplo que está recibiendo la pequeñita de parte de su madre desde muy temprana edad.

“Mi hija sabe que tiene en su mamá a una mujer trabajadora, dedicada, cariñosa y a su gran ejemplo. Te amamos”, remató Martínez.

Lo que dijo Laura Brenes

Laura volvió al trabajo luego de que este miércoles llevara a su bebé, de casi 4 meses de nacida, a Teletica para que la conocieran los compañeros de trabajo de Martínez.

Hace exactamente una semana, Lau reflexionó sobre el momento de dejar a su hija para volver al trabajo.

“Quiero pensar que no estoy dejando de ser mamá por trabajar, ni dejando de trabajar por ser mamá. Estaré aprendiendo a ser ambas cosas al mismo tiempo. Estaré construyendo una versión que quiero que ella vea: una mujer que lucha, que se esfuerza, que es profesional, una mujer realizada y que sigue adelante”, afirmó el viernes pasado.

