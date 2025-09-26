Laura Brenes enfrenta así el momento que ninguna nueva mamá quiere que llegue

Laura Brenes está feliz de la vida disfrutando su etapa como mamá. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

Laura Brenes evidenció este viernes cómo enfrenta el momento que ninguna nueva mamá quiere que llegue.

En pocos días, a la periodista y exfigura de Repretel se le vence la licencia de maternidad y tendrá que “soltar” a la bella Sol para regresar a su trabajo.

Sobre ese momento que está a punto de llegar, la asesora de prensa del alcalde de San José, Diego Miranda, se refirió este viernes a través de sus redes sociales.

La pareja de Jorge Martínez, de Teletica Deportes, no precisó la fecha en que volverá a su trabajo en la Municipalidad de San José, pero la ley costarricense establece que la licencia de maternidad es de cuatro meses (uno antes del parto y tres después). Sol, la primogénita de Lau y Jota, nació el 11 de junio.

Laura Brenes y Jorge Martínez se convirtieron en papás el 11 de junio. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

En su publicación de este viernes, Laura recalcó que está asumiendo esta etapa como una oportunidad para demostrarle a su hija lo “todoterreno” que puede ser.

“Quiero pensar que no estoy dejando de ser mamá por trabajar, ni dejando de trabajar por ser mamá. Estaré aprendiendo a ser ambas cosas al mismo tiempo. Estaré construyendo una versión que quiero que ella vea: una mujer que lucha, que se esfuerza, que es profesional, una mujer realizada y que sigue adelante”, afirmó Lau.

Laura Brenes enfrenta así la etapa de su regreso al trabajo. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

Recalcó que, “algún día” cuando Sol esté grande, entenderá todo lo que está apunto de pasar.