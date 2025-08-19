Familia de Jorge Martínez y Laura Brenes crecerá aún más con esta gran noticia que recibieron

Jorge Martínez y Laura Brenes con su hijita Sol de dos meses de nacida. Fotografía: Instagram Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

Dos meses después del nacimiento de su hijita Sol, Jorge Martínez y Laura Brenes celebraron este martes una nueva alegría que viven en familia.

“Qué alegría más grande”, dijo el presentador y periodista de Teletica Deportes sobre la noticia que recibieron él y su pareja, Laura Brenes, este martes.

Resulta que Laura y Jorge serán tíos pues Daniel Brenes, hermano de la experiodista de Repretel, está esperando bebé.

Daniel vive en Irlanda desde el 2022 con su esposa Daniela Gómez y según contaron, se convertirán en padres en marzo del 2026.

“Muchas felicidades”, escribió Jota en sus historias de Instagram al compartir la feliz noticia de que la familia sigue creciendo.

Jorge Martínez y Laura Brenes están felices de la vida con la noticia de que serán tíos. Fotografía: Instagram Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)

Laura, por su lado, celebró diciendo: “Vamos a ser tíos. Sol con nuevo primit@. 2026”.

Jorge y Laura se convirtieron en papás el pasado 11 de junio y ahora, la noticia de que un nuevo integrante llega a la familia, los tienen de nuevo brincando de felicidad.

