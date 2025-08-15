Laura Brenes se sinceró sobre todo lo que le ha pasado tras convertirse en mamá

Laura Brenes compartió hermosas fotos con su hija por motivo del Día de la Madre. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

En la víspera del Día de la Madre, Laura Brenes abrió su corazón y se sinceró respecto a todo lo que le ha pasado tras convertirse en mamá.

Brenes y su pareja, Jorge Martínez, le dieron la bienvenida a su primera hija, Sol, el pasado 11 de junio.

Dos meses después del día más feliz en la vida de la pareja, Lau escribió en Instagram una carta que tituló “Mi primer Día de la Madre” y que, afirmó, redactó desde el corazón de una mamá primeriza.

En el texto, la periodista destaca los altibajos de estos meses como mamá y sorprendió a Jorge Martínez con palabras que enamoran a cualquier hombre.

“Soy mamá de Sol, y decir eso todavía me llena los ojos de emoción. La maternidad ha sido, sin duda, el regalo más profundo y transformador de mi vida. Me ha vuelto más fuerte, más valiente, más intuitiva… pero también me ha enfrentado con mi lado más vulnerable, más sensible, más humano.

Laura Brenes dice que Jorge Martínez tiene todas las características del papá que siempre quiso para su hijita. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

“Nada te prepara completamente para esto. Cada día trae su propio desafío y su propia belleza. Ser mamá se ha convertido en un aprendizaje constante: un ensayo diario de amor, paciencia y entrega. No hay manual, no hay respuestas únicas… solo el deseo inmenso de hacerlo bien, de estar presente, de ser refugio y guía”, afirmó la experiodista de Repretel.

Dijo que cuando pensaba en ser mamá, se imaginó compartiendo una etapa con un hombre “que se hiciera presente con el alma”, algo que encontró en el periodista y presentador de Teletica Deportes.

“(Soñaba con) Un papá amoroso, comprometido, que caminara a mi lado en esta aventura de criar. Y hoy, con el corazón lleno, puedo decir que así ha sido. Él (Martínez) está aquí: en las noches sin dormir, en las risas espontáneas, en los abrazos compartidos, en las pequeñas y maravillosas cosas que construyen un hogar. Su presencia –junto a nuestras familias– me recuerda todos los días que no estoy sola, que somos un equipo, y que nuestra hija crece rodeada de mucho amor”, consideró.

Laura mencionó que este 15 de agosto celebrará su primer Día de la Madre con mucho agradecimiento y “con los ojos puestos en el presente, el corazón lleno de amor, y la certeza profunda de que, aunque el camino no ha sido exactamente como lo imaginé, estoy exactamente donde debo estar”.

Laura Brenes y Jorge Martínez en una reciente y hermosa sesión de fotos por el Día de la Madre. Fotografía: Instagram Laura Brenes. (Instagram/Instagram)

A Lau y a todas las mamás que celebrarán este viernes su primer Día de la Madre –y a las mamás en general– desde La Teja les deseamos un feliz día.