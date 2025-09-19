Farándula

Laura Brenes pasa difícil momento familiar y muestra a Jorge Martínez en faceta poco vista

La periodista Laura Brenes perdió a uno de los seres que más ama en su familia

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Laura Brenes, periodista y pareja de Jorge Martínez.
La periodista Laura Brenes pasa por un momento muy difícil, pero su pareja Jorge Martínez está a su lado apoyándola. (redes/Instagram)

Laura Brenes pasa difícil momento familiar y mostró a su pareja Jorge Martínez en una faceta nunca antes vista.

La experiodista de Noticias Repretel recibió este viernes la dura noticia que su abuelito falleció.

Según contó, el señor hace años fue diagnosticado con demencia senil, que lo hacía olvidarse de cosas tan esenciales como los nombres de sus hijos.

LEA MÁS: Familia de Jorge Martínez y Laura Brenes crecerá aún más con esta gran noticia que recibieron

En el 2022 murió también su abuelita lo que agravó la condición de su abuelito, pues nunca superó este duro golpe.

“La demencia senil no solo afecta al que la padece, también golpea a toda la familia. Ver cómo una persona que amamos se transforma, se confunde, se olvida de nombres, de rostros, incluso, de quién es... duele profundamente. Y es aún más difícil cuando esos cambios traen momentos de agresividad, de enojo, de desconexión”, escribió la comunicadora, que hace tres meses se convirtió en madre.

Periodista Laura Brenes, su abuelito y su hija Sol.
La periodista Laura Brenes comunicó así la muerte de su abuelito. (redes/Instagram)

Ella además compartió un video donde sale su abuelito enseñándole a hacer tortillas palmeadas a “Jota”, el padre de su hija Sol.

LEA MÁS: Laura Brenes se sinceró sobre todo lo que le ha pasado tras convertirse en mamá

El abuelito de Laura Brenes le enseñó a Jorge Martínez a hacer tortillas

Al final al exdirector de Teletica Deportes no le fue muy bien con la tortilla, pero ese momento sirvió para que al abuelo de Laura le diera risa.

“Hoy mi abuelito ya descansa. Descansa en paz, libre de esa confusión, de ese dolor silencioso. Y quiero imaginar que lo hace con una sonrisa tranquila, recordando todo lo que fue: un buen hombre, un gran abuelo y una parte irremplazable de nuestra familia”, publicó Brenes.

Periodista Laura Brenes, su abuelito y su hija Sol.
La periodista Laura Brenes compartió esta foto de su abuelito con su hija Sol. (redes/Instagram)

Desde La Teja le enviamos un abrazo fraterno y nuestras condolencias a la colega, así como a toda su familia y que el Sol que llegó a sus vidas siga iluminando sus días en medio del dolor que les embarga.

Laura Brenes contó que su abuelito tenía demencia senil
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Laura BrenesJorge MartínezTeletica DeportesNoticias Repretel
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.