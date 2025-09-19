Laura Brenes pasa difícil momento familiar y muestra a Jorge Martínez en faceta poco vista

La periodista Laura Brenes pasa por un momento muy difícil, pero su pareja Jorge Martínez está a su lado apoyándola. (redes/Instagram)

Laura Brenes pasa difícil momento familiar y mostró a su pareja Jorge Martínez en una faceta nunca antes vista.

La experiodista de Noticias Repretel recibió este viernes la dura noticia que su abuelito falleció.

Según contó, el señor hace años fue diagnosticado con demencia senil, que lo hacía olvidarse de cosas tan esenciales como los nombres de sus hijos.

En el 2022 murió también su abuelita lo que agravó la condición de su abuelito, pues nunca superó este duro golpe.

“La demencia senil no solo afecta al que la padece, también golpea a toda la familia. Ver cómo una persona que amamos se transforma, se confunde, se olvida de nombres, de rostros, incluso, de quién es... duele profundamente. Y es aún más difícil cuando esos cambios traen momentos de agresividad, de enojo, de desconexión”, escribió la comunicadora, que hace tres meses se convirtió en madre.

La periodista Laura Brenes comunicó así la muerte de su abuelito. (redes/Instagram)

Ella además compartió un video donde sale su abuelito enseñándole a hacer tortillas palmeadas a “Jota”, el padre de su hija Sol.

El abuelito de Laura Brenes le enseñó a Jorge Martínez a hacer tortillas

Al final al exdirector de Teletica Deportes no le fue muy bien con la tortilla, pero ese momento sirvió para que al abuelo de Laura le diera risa.

“Hoy mi abuelito ya descansa. Descansa en paz, libre de esa confusión, de ese dolor silencioso. Y quiero imaginar que lo hace con una sonrisa tranquila, recordando todo lo que fue: un buen hombre, un gran abuelo y una parte irremplazable de nuestra familia”, publicó Brenes.

La periodista Laura Brenes compartió esta foto de su abuelito con su hija Sol. (redes/Instagram)

Desde La Teja le enviamos un abrazo fraterno y nuestras condolencias a la colega, así como a toda su familia y que el Sol que llegó a sus vidas siga iluminando sus días en medio del dolor que les embarga.