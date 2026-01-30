“Votar es un honor”: Carlos Castro recuerda los días grises en Rusia para valorar la democracia tica

El exjugador de la Selección Nacional, Carlos Castro, acudirá a las urnas este domingo para participar en las elecciones nacionales, consciente de que Costa Rica cuenta con una de las democracias más sólidas del mundo, una realidad que valora aún más tras haber vivido, años atrás, en un país que ha enfrentado profundas tensiones políticas, sociales y democráticas.

Castro, quien defendió los colores de Alajuelense, se convirtió en legionario en el 2003, cuando se vinculó al Rubin Kazán de Rusia, un país que se sometía a una serie de transformaciones en lo político y social y que se caracterizaba por el ascenso de Vladímir Putin al poder.

Putin se convirtió en presidente en el 2000, luego de la salida de Boris Yeltsin, y estuvo en el cargo hasta el 2008. Luego, Dmitri Medvédev estuvo en la silla presidencial hasta el 2012 y Putin volvió a la presidencia, cargo en el que se ha mantenido hasta la actualidad.

Carlos Castro asegura que Liga Deportiva Alajuelense hoy tiene algo diferente. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Carlos afirmó que durante el tiempo en que estuvo en esa nación europea observó cómo el país estaba deteriorado a nivel de infraestructura y su sistema de transporte era obsoleto.

Además, recordó que el presidente, poco a poco, fortalecía el control del país desde la capital y hasta presenció un atentado terrorista.

Cambios y atentados

Castro recordó que cuando llegó a Rusia, el país enfrentaba una serie de cambios; sin embargo, no lo afectaron, por su condición de extranjero.

“Los cambios en las ciudades eran más que evidentes. Rusia era un país gris, por decirlo así, porque estaba muy deteriorado; la infraestructura vehicular era muy vieja, el sistema de transporte, los trenes estaban obsoletos.

“En ese momento, no había procesos electorales y todo era relativamente muy tranquilo, aunque la presencia militar sí es importante, y a uno le cuesta acostumbrarse al ejército, porque acá no hay”, contó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Kirguistán. (ALEXEY NIKOLSKY/AFP)

Uno de los episodios más difíciles que vivió en esa nación fue un atentado terrorista, que se dio en un reconocido teatro en Moscú, la capital de ese país. Carlos recordó que estaba en la Plaza Roja cuando se dieron los hechos.

“La experiencia en Rusia fue complicada, por el cambio en el estilo de vida, el clima, el idioma, pero además, la gente, a veces, hablaba de tensiones entre el gobierno y la gente que se oponía a ellos.

“Recuerdo que vi a la armada movilizarse luego de lo ocurrido y para uno es difícil presenciar ese tipo de cosas. En Costa Rica no se dan este tipo de incidentes y eso fue de lo que más me asombró mientras viví ahí”, destacó.

Defender las libertades

Para el exmundialista de Corea y Japón 2002, el poder caminar con tranquilidad en tu patria no tiene punto de comparación y por eso, no lo pensará dos veces para ir a votar.

Desde la llegada al poder de Putin, se ha puesto en entredicho el sistema de elecciones en Rusia y por eso, el exlateral resalta las fortalezas de las instituciones que se encargan de las elecciones en nuestro país.

“Votar no es solamente un derecho, es una obligación, es una manera de defender a nuestro país y es un honor que no tienen las personas en otros países.

Carlos Castro llegó a Rusia luego de su defender a la Selección Nacional en el Mundial de Corea y Japón 2002. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

“Entiendo que mucha gente aún no sepa por quién votar, pero es que cuesta seguir creyendo en las promesas de los políticos, que no cumplen lo que dicen. Por ejemplo, uno ve el estado de las calles y es algo que no mejora”, señaló.

El liguista ya decidió a quién le dará su voto y espera que, independientemente del resultado, haya un espíritu de negociación de los partidos políticos, para sacar adelante al país.

“Espero que el nuevo presidente o presidenta quiera trabajar por el país; hay que ponerse de acuerdo para resolver los diferentes problemas y es un privilegio poder salir a la calle por la noche, o a cualquier hora del día.

“Además, hay que mejorar la seguridad; sé que este es un problema que viene desde hace años, pero se agravó y hay que hacer cambios”, recalcó.