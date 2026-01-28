Deportes

Gabriela Traña insta a los ticos a votar este domingo

La deportista costarricense Gabriela Traña publicó un video en su Instagram para incentivar a la gente a votar este domingo

Por Eduardo Rodríguez

La deportista nacional Gabriela Traña publicó en su cuenta personal de Instagram un video para motivar a la población de Costa Rica a salir a votar este domingo 1.° de febrero.

20/07/2024. Atletas que participarán en la maratón olímpica en París. Complejo Monserrat, Alajuela. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Marvin Mora Fernández (camisa negra), Fernando Arguedas Rojas (camisa blanca), Gabriela Traña Trigueros, Juan Carlos Vega, entrenador.
Gabriela Traña invitó a sus seguidores a votar este domingo

“Aunque como deportistas no siempre nos sintamos respaldados por las políticas gubernamentales, somos ciudadanos y ciudadanas costarricenses y, como tales, nos vemos impactados por las decisiones en materia de seguridad, educación, economía, salud y otros sectores fundamentales.

“Por ello, les invito a participar activamente en nuestra democracia y a honrar a quienes lucharon para que hoy podamos ejercer el derecho al voto”, puso Traña junto a un video hablando de la importancia de votar este domingo.

