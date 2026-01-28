Deportes

El Chiqui Brenes lanza un sentido mensaje de cara a las elecciones de este 1.° de febrero

Randall Brenes publicó un mensaje en su Instagram motivando a la gente a votar este domingo

Por Eduardo Rodríguez

Randall Brenes publicó un video en su Instagram personal enviando un mensaje para que la población nacional salga a votar este domingo 1.° de febrero en las elecciones presidenciales.

“Salir a votar es un acto sencillo, pero significa mucho para nuestro país. Soy Randall “el Chiqui” Brenes y quiero invitarlos a que este 1.° de febrero salgamos a votar; no dejemos que nadie elija por nosotros. “Que viva Costa Rica”, publicó la exfigura del Cartaginés.

Brenes es actualmente comentarista deportivo y cuenta con una carrera marcada por su pasado vistiendo los colores de Cartago y también de la Selección Nacional en la que fue mundialista, siendo parte de la gesta en Brasil 2014.

