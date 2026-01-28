Deportes

Carlos Serrano explica la importancia de las votaciones del domingo con términos futbolísticos

El periodista Carlos Serrano publicó un video hablando de la importancia de votar en terminos futbolísticos

Por Eduardo Rodríguez

El periodista de Repretel, Carlos Serrano, explicó la importancia de las votaciones de este domingo 1.° de febrero en términos futbolísticos.

Carlos Serrano publicó un video motivando a la gente a votar (Marvin Caravaca)

“Para los que no han logrado entender, se los explico en modo fútbol: es más importante que la final de la Champions, es más importante que la final del Mundial, más importante que cualquier final que se haya jugado en el fútbol tico, es más importante que tirar un penal en el último minuto, es mucho más importante que cualquier gol que se haya hecho en Costa Rica o en el mundo, es mucho más importante que todo, es el futuro de nuestro país”, dijo el periodista en su Instagram.

Hay que salir a votar; si ustedes hubieran deseado ir a esas finales, a todas las que mencioné, ojalá también estén deseosos de ir a votar”, sentenció Serrano.

