Vea aquí el video del pelotazo de Cristiano Ronaldo a un camarografo en pleno partido

Cristiano Ronaldo sigue vigente con sus goles; no obstante, esta vez fue porque el portugués tuvo una curiosa acción en un tiro libre en el que, accidentalmente, le pegó un pelotazo en la cabeza a un camarógrafo.

El Bicho buscó su gol por medio de un lanzamiento de bola parada en el encuentro entre Al Nassr y Al Taawoun, que finalizó con triunfo de 1-0 para los del Comandante, quien no pudo marcar, pero estuvo cerca en dicha acción.

Cristiano Ronaldo y el Al Nassr son segundos en Arabia (AlNassr Saudi/Tomada de Facebook)

Al borde del área, lanzó su remate con su tradicional estilo; sin embargo, el disparo salió desviado y acabó golpeando justamente en la cabeza del camarógrafo que estaba detrás del arco. Todo eso fue captado por un aficionado en las gradas.

CR7 y su club son segundos de la liga en Arabia tras sumar 40 unidades, cinco por debajo del líder Al Hilal.