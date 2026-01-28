¿Tuvo opciones de salir? Anthony Hernández aclara si recibió ofertas para irse de Alajuelense

Alajuelense no solo volvió a tener una versión similar a la del equipo que consiguió el campeonato nacional en diciembre y el tricampeonato de Centroamérica, sino que también recuperó al popular Anthony Hernández, tras una lesión que lo alejó de las canchas en las primeras fechas.

Pikachu entró de variante al medio tiempo en lugar de Jeison Lucumí, con el juego ya definido; no obstante, la importancia de Pika en este conjunto ha sido evidente, por lo que el delantero habló sobre su futuro y las opciones de poder salir al fútbol internacional.

Anthony Hernández volvió a jugar con Alajuelense ante Guadalupe (JOHN DURAN/John Durán)

“Sí, se me acercaron varios equipos, pero no hubo nada concreto, hubo una opción de préstamo, pero no se dio bien. Ahora a seguir, a que Dios decida hasta cuándo sea el momento correcto”, reveló Pikachu tras el triunfo 3-1 ante Guadalupe.

“Había una opción en China y otra en Chile, pero a mí me gustaría ir vendido, pero de igual manera un préstamo es una opción muy buena, pero como lo dije, eso fue entre clubes, yo nada que ver, y pues nada, a seguir adelante, estoy en un buen equipo, estoy muy agradecido por quedarme y sé que este será un buen campeonato también”, expresó Hernández en declaraciones a Tigo Sports.

Pikachu viene de ser uno de los jugadores más destacados de la Liga en el semestre anterior, en el que los rojinegros ganaron todo.

Pikachu Hernández confesó que tuvo ofertas para salir de Alajuelense (Jose Cordero/José Cordero)

Por campeonato nacional marcó tres anotaciones, uno ante San Carlos y dos ante Saprissa, uno en el clásico ganado por los manudos en Tibás en fase regular y el otro fue el que sentenció la final ante el Monstruo en el Morera Soto.

Por Copa Centroamericana, Pika también fue determinante con gol en fase de grupos ante Antigua para sellar su boleto como segundo lugar del grupo y ante Olimpia fue fundamental con los dos tantos de dicha eliminatoria, en la que Alajuela superaría a los albos para luego instalarse en la final contra Xelajú, que acabaría con el tercer cetro consecutivo para los erizos.