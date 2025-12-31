Sucesos

Vea el video del momentazo que vivió Francisco Calvo con Cristiano Ronaldo

El equipo de Francisco Calvo se enfrentó contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo empatando a 2 goles

Por Silvia Núñez
Francisco Calvo felicitó a Wijnaldum por el doblete que marcó ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.
Francisco Calvo felicitó a Wijnaldum por el doblete que marcó ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo. (Al Ettifaq/Al Ettifaq)

Un video que circula con fuerza en redes sociales que tiene como protagonista al futbolista costarricense Francisco Calvo y nada menos que a Cristiano Ronaldo, tras el vibrante empate 2-2 entre el Al Ettifaq y el Al-Nassr, disputado este martes 30 de diciembre en la Saudi Pro League 2025-26.

Las imágenes muestran la interacción entre ambos jugadores, momento que no pasó desapercibido para los aficionados, quienes destacaron el respeto y la camaradería entre el tico y una de las máximas figuras del fútbol mundial.

Así fue el encuentro cercano entre Francisco Calvo y Cristiano Ronaldo

Calvo titular

En lo deportivo, el Al Ettifaq, con Calvo como titular, logró un resultado valioso ante uno de los equipos más poderosos del campeonato saudí.

Cristiano Ronaldo además volvió a aparecer en el marcador para el Al-Nassr al anotar uno de los goles. El portugués anotó un segundo gol que le fue anulado.

El portugués, Cristiano Ronaldo, cierra el 2025 con un total de 957 goles, quedando solamente a 43 goles de la histórica marca de los mil goles, que es uno de sus principales sueños de vida, según lo ha dicho en repetidas ocasiones.
El portugués, Cristiano Ronaldo, cerró el 2025 con gol. (AlNassr Saudi/Tomada de Facebook)

Francisco Calvo disputó los 90 minutos y fue pieza importante en el sistema defensivo de su equipo, aportando experiencia y solidez en momentos de alta presión. Su desempeño y el gesto de Cristiano confirmaron una noche especial para el defensor nacional.

Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

