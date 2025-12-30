Periodistas eligieron el 11 ideal del Torneo de Apertura 2025

Liga Deportiva Alajuelense fue el claro ganador del semestre anterior con no solo el triunfo sobre Saprissa en la final para conseguir la tan ansiada copa 31, sino que también lograron el tricampeonato de la Copa Centroamericana y la propia Recopa ante Herediano a inicios del semestre, algo que generó que la mayoría de los mejores onces de la prensa deportiva estén conformados por jugadores rojinegros.

Los rojinegros mandaron a lo largo del torneo, acabando la fase regular con el primer lugar tras sumar 40 unidades, con un total de 12 triunfos, cuatro paridades y solo Herediano en el Morera Soto a inicios del torneo y Pérez Zeledón en un partido en plena fecha FIFA en la que los de Óscar Ramírez llegaron llenos de bajas por la Selección Nacional, pudieron doblegar a los rojinegros

Washington Ortega fue de forma unánime el mejor arquero del torneo para la prensa (JOHN DURAN/John Durán)

En el torneo de Apertura 2025 tuvimos un certamen distinto a los pasados, ya que no solo se pasaron de doce a diez clubes, sino que hubo sorpresas como la eliminación prematura del Club Sport Herediano en fase regular, algo que no pasaba desde 2008, además de la clasificación de Liberia a semis, lo no se daba desde el 2009, sumado al regreso del Cartaginés a instancias definitivas tras un par de torneos sin lograr llegar a dichas etapas definitivas.

Prensa deportiva nacional arma los mejores onces del último campeonato nacional

En La Teja conversamos con algunos comunicadores deportivos nacionales, los que nos dieron sus mejores onces del concluido campeonato de Apertura 2025.

“Washington Ortega en la portería. Kenay Myrie, Alexis Gamboa, Kendall Waston, Ronald Matarrita en la parte defensiva. Rashir Parkins, Malcom Pilone y Mariano Torres en la zona de volantes. Kenyell Mitchel, Joao Maleck y Marcel Hernández en el ataque”, colocó Eduardo Castillo, periodista de Teletica Radio.

Alajuelense lo ganó todo en el pasado semestre (JOHN DURAN/John Durán)

Carlos Serrano de Deportes Repretel fue otro de los comunicadores con los que en La Teja conversamos para que nos diera su criterio.

“Washington (Portero), Piñar, Matarrita, Gamboa, Villalobos (Defensas), Celso, Mariano, Pilone (Mediocampistas), Kenyel, Marcel, Lucumi (Delanteros)”, dijo el periodista de Repretel.

Fabián Zumbado fue otro de los periodistas deportivos nacionales que nos dio su criterio del mejor once del Apertura 2025.

“Washington Ortega de portero. Kendall Waston, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita y Kenay Myrie en defensa. Aarón Murillo, Celso Borges y Mariano Torres de volantes. En ataque Ronaldo Cisneros, Marcel Hernández y Kenyel Michel”, dijo Zumbado.

Marcel Hernández acabó como el máximo goleador del torneo pese al fracaso del Herediano (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El comentarista de Tigo Sports y exjugador, Tomás Fonseca, también habló con La Teja para comentarnos sobre su once ideal del Apertura 2025 que acabó con los manudos alzando el trofeo.

“Washington Ortega en la portería. Kenay Myrie, Kendall Waston, Alexis Gamboa y Krisler Villalobos de Puntarenas. Luis Flores, Celso Borges y Mariano Torres en la media cancha. Joao Maleck, Ronaldo Cisneros y Marcel Hernández”, dijo Fonseca, el que de paso realizó un video para su canal de YouTube en el que explica más detalladamente sobre su mejor once del concluido campeonato nacional.

Estefan Monge también habló con La Teja para dar el mejor once del torneo pasado.

“Washington Ortega de portero. Kenay Myrie, Alexis Gamboa, Kendall Waston y Ronald Matarrita en defensa. Luis Flores, Celso Borges y Mariano Torres de volantes. Adelante Marcel Hernández, Johan Venegas y Kenyel Michel”.

El once ideal de La Teja

El director de La Teja, Felipe Arrieta, comentó sobre lo que para él fue el once del certamen.

“Washington Ortega en la portería, Ronald Matarrita, Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos y Kenay Myrie en defensa. Luis Flores, Celso Borges, Mariano Néstor Torres en la media cancha. Ronaldo Cisneros, Marcel Hernández y Kenyel Michel en ataque”.

Mariano Torres fue de los pocos morados dentro de los escogidos por la prensa (Rafael Pacheco Granados)

Los periodistas de la sección de deportes de La Teja colocaron los siguientes onces según sus criterios.

“Portero: Washington Ortega. Defensas: Kenay Myrie, Alexis Gamboa, Douglas López. Volantes: Celso Borges, Mariano Torres, Luis Flores, Bernald Alfaro. Delanteros: Anthony Hernández, Marcel Hernández, Orlando Sinclair”, colocó Yenci Aguilar.

“Portero: Washington Ortega. Defensas: Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos, Kenay Myrie. Volantes: Luis Flores, Celso Borges, Mariano Torres. Atacantes: Ronaldo Cisneros, Anthony Hernández y Marcel Hernández”, puso Sergio Alvarado.

“Washington Ortega en la portería, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos y Kenay Myrie en defensa. Celso, Mariano y Luis Flores. ‘Pikachu’ Hernández, Kenyel Michel y Marcel en ataque”, Eduardo Rodríguez.