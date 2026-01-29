Esposa de Leonel Moreira alzó la voz para defender a candidato presidencial por burla que recibió

Yulieth Granados, esposa de Leonel Moreira, portero del Sporting FC, alzó la voz para defender a un candidato a la Presidencia.

En un posteo que hizo en sus redes sociales, Juli, como es conocida por sus seres queridos, aclaró que no se trata de un color político sino que no podía callar ante lo que observó el martes por la noche, en el debate de Repretel.

La exreina de belleza se refería a un video que circula en redes sociales, en donde se observa a un simpatizante del Partido Pueblo Soberano refiriéndose a Álvaro Ramos, aspirante por el PLN, como “Álvaro tatareto”, haciendo alusión a su condición de persona sorda.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios, criticando a esta persona, quien se burlaba del candidato liberacionista.

El mensaje de Granados

Esto fue lo que Granados publicó en sus redes sociales:

“Aún no sé por quién votar y este video no tiene que ver con colores políticos. Se trata de respeto.

“Don Álvaro es una persona preparada e inteligente, que ha llegado hasta donde está por mérito propio y con doble esfuerzo.

“A lo largo de su camino se ha encontrado con personas como este señor, que cree que tener una capacidad diferente hace a alguien menos capaz, cuando en realidad es todo lo contrario.

“Las personas con capacidades diferentes luchan día a día contra una sociedad injusta que, equivocadamente, piensa que no pueden lograr sus objetivos. Don Álvaro tiene todo mi respeto y no por su condición, sino por su capacidad intelectual, su talento y sus habilidades”, dijo Juli.