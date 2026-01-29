Deportes

Esposa de Leonel Moreira alzó la voz para defender a candidato presidencial por burla que recibió

Yulieth Granados, esposa de Leonel Moreira, portero del Sporting FC, decidió alzar la voz por lo que pasó

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Yulieth Granados, esposa de Leonel Moreira, portero del Sporting FC, alzó la voz para defender a un candidato a la Presidencia.

En un posteo que hizo en sus redes sociales, Juli, como es conocida por sus seres queridos, aclaró que no se trata de un color político sino que no podía callar ante lo que observó el martes por la noche, en el debate de Repretel.

La exreina de belleza se refería a un video que circula en redes sociales, en donde se observa a un simpatizante del Partido Pueblo Soberano refiriéndose a Álvaro Ramos, aspirante por el PLN, como “Álvaro tatareto”, haciendo alusión a su condición de persona sorda.

LEA MÁS: ¡De los guantes a las ollas! Leonel Moreira nos habla de su pasión por la cocina y el estudio

Leonel Moreira y su familia
Julieth Granados, esposa de Leonel Moreira pide respeto para un candidato a la Presidencia. Foto: Instagram Julieth Granados. (Foto: Instagram Julieth Granados./Foto: Instagram Julieth Granados.)

El video ha generado una gran cantidad de comentarios, criticando a esta persona, quien se burlaba del candidato liberacionista.

El mensaje de Granados

Esto fue lo que Granados publicó en sus redes sociales:

“Aún no sé por quién votar y este video no tiene que ver con colores políticos. Se trata de respeto.

“Don Álvaro es una persona preparada e inteligente, que ha llegado hasta donde está por mérito propio y con doble esfuerzo.

LEA MÁS: Famositicos indignados por burla de seguidor de Laura Fernández a discapacidad de Álvaro Ramos: esto dicen

“A lo largo de su camino se ha encontrado con personas como este señor, que cree que tener una capacidad diferente hace a alguien menos capaz, cuando en realidad es todo lo contrario.

28/01/2026, San José, Curridabat, Teatro Expresivo, debate presidencial de el medio No Pasa Nada, con los candidatos Claudia Dobles, Natalia Díaz, Juan Carlos Hidalgo, Álvaro Ramos, Ariel Robles, Eli Feinzaig y José Aguilar.
Un video que circula en redes sociales generó indignación, por la forma en la que se expresan del candidato Álvaro Ramos. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Las personas con capacidades diferentes luchan día a día contra una sociedad injusta que, equivocadamente, piensa que no pueden lograr sus objetivos. Don Álvaro tiene todo mi respeto y no por su condición, sino por su capacidad intelectual, su talento y sus habilidades”, dijo Juli.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Leonel MoreiraJulieth GranadosÁlvaro Ramoselecciones 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.